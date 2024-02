Urnebesan način na koji mačak Leo pokazuje da je gladan

Video perzijskog mačka Lea osvojio je korisnike TikToka, a prikazuje kako ovaj kućni ljubimac svojoj vlasnici daje do znanja da je gladan.

Na TikTok profilu “leothezotcat” vlasnica dijeli zanimljive snimke iz svakodnevnog života ovog mačka, a posebnu pažnju je privukao onaj u kom pokazuje šta radi kad je gladan.

- Kad god je gladan, odvede me do kuhinje i ‘onesvijesti se' - navodi se uz video koji prikazuje Lea koji dolazi do kuhinje i dramatično pada na pod.

U komentarima ispod snimka mnogi vlasnici mački su se poistovjetili s ovakvim potezom tvrdeći da i njihovi ljubimci rade isto.