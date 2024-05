Bećirović iz Berlina za "Avaz": Ljudi iz BiH se više neće morati odricati bosanskog državljanstva zbog njemačkog

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović boravi u dvodnevnoj posjeti Njemačkoj, gdje ga je uz najviše državničke počasti dočekao predsjednik Frank Valter Štajnmajer (Walter Steinmeier). Na važnom sastanku ocijenjeno je da je saradnja dvije države na veoma visokom nivou, ali da postoji dosta prostora da ona bude bolja i sadržajnija.



- Predsjedniku Štajnmajeru sam kazao da imamo ohrabrujuće podatke vezane za ekonomsku saradnju. 2022. postigli smo rekord u robnoj razmjeni između naše dvije zemlje, ali 2023. smo taj rekord oborili, pa ukupna vanjskotrgovinska razmjena BiH i Njemačke iznosi više od 6 milijardi maraka. U toj razmjeni BiH nema veliki vanjskotrgovinski deficit, pa želimo da povežemo privrednike, poslovne ljude kako bi ta saradnja bila na što većem nivou – kazao nam je Bećirović.

Važna podrška

Vlastima Njemačke posebno se zahvalio zbog toga što čuvaju istinu o genocidu u i oko Srebrenice, a podrška Njemačke, kao i velikog broja država svijeta ocijenjena je jako važnom.

- O tome sam razgovarao sa brojnim državnicima i na istoku, i na zapadu, intenzivno radimo svaki dan i očekujemo pozitivan ishod kad je riječ o Rezoluciji o Srebrenici – ističe Bećirović.

Ekskluzivno za “Avaz” otkriva da su dugotrajni napori urodili plodom i da će novi zakonski propisi u Njemačkoj, vezani za stjecanje državljanstva te zemlje, biti povoljni i za građane porijeklom iz BIH.

– Ubuduće ljudi porijeklom iz BiH neće se morati odricati bosanskog, da bi dobili njemačko državljanstvo. Riječ je o najmanje 150.000 ljudi koji će sada imati tu mogućnost. To je zaista velika stvar - kazao je predsjedavajući Bećirović.

Pokušaj destabilizacije stanja u BiH

Iskazana je i velika zahvalnost i na podršci i saradnji u oblasti odbrane, jer Njemačka je jedan od najvećih donatora OS BiH koji implementira veliki broj projekata i priprema nove.

- Njemačka čvrsto i bezrezervno stoji uz državnost, suverenitet i nezavisnost BiH. Tu sigurno imamo vrlo snažnu podršku kada je riječ o Njemačkoj, ali i svim državama zapada – naglašava Bećirović.

Komentirajući pokušaje destabilizacije stanja u BiH, za što se kao povod koristi Rezolucija o genocidu u Srebrenici, Bećirović kaže da je i tome govorio u Berlinu, te da je riječ o važnoj činjenici koju trebaju znati i građani, i saveznici BiH.

- Režim Milorada Dodika pokušava da kaže da je za ovu krizu kriva Rezolucija o Srebrenici. To je notorna laž. On već 3 ili 4 godine neprekidno izaziva krizu za krizom. Sada mu je kriva Rezolucija o Srebrenici, prethodni mjesec Ustavni sud BiH, prije toga mu je CIK bila meta, ranije ambasadori SAD, Njemačke … Rezolucija o Srebrenici nije povod za krizu, ali on to zloupotrebljava. Na nama je da ozbiljnom politikom gradimo mir i stabilnost za sve ljude u BiH, sve građane i narode. BiH je potrebna ozbiljna i odgovorna politika, ne populistička, ne politika slanja neozbiljnih izjava kakve čujemo i od nekih političkih aktera u FBiH. Treba nam politika u kojoj ćemo više raditi, a imati manje samopromocije. Mislim da je tu budućnost BiH – kazao je za “Avaz” predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Kako saznajemo, on se u Berlinu sastao i sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), nastavlja posjetu Njemačkoj, a iduće sedmice će se u Njujorku obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.