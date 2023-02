Ovaj dodatak kvari doslovno svaku odjevnu kombinaciju

Modni trendovi nešto su na što je malo ko od nas imun. S vremena na vrijeme veliki comeback tako dožive komadi koje zapravo nikada ni ne bismo opisali kao demode, već su klasici koji su uvijek odlika dobrog stila. Druga su krajnost specifični komadi koji su u trendu tek jednu ili nekoliko sezona i za koje se, čim se pojave, nadamo da će ih progutati zaborav i da se više nikada neće vratiti, a jedan je takav i modni dodatak koji je u protekloj godini bio jedan od najvećih trendova.



Svečane prilike

Od najsvečanijih prilika poput crvenih tepiha kojim su koračale najveće zvijezde današnjice do onih neformalnijih svakodnevnih prilika, gotovo niko nije ostao imun na trend mikro torbica pa je svaka od nas zasigurno nabavila barem jednu. Teško da se možemo sjetiti besmislenijeg trenda.

Minijaturne torbice i dalje uživaju veliku popularnost, a čak ni najpoznatiji stilisti njima nisu oduševljeni. Priznat ćemo da znaju biti neodoljivo slatke i da su svakako bolja i zdravija opcija za naša leđa i ramena od teških i velikih torbi, no više-manje tu priča staje. Krajnje su nepraktične ako nosimo bilo šta više od bankovne kartice, a zbog svojih proporcija koje više nalikuju kakvoj igrački ili dodatku za lutke, izgledaju poprilično smiješno. Da, one na neki način jesu podsjetnik da modu, baš kao i život ne trebamo shvatati previše ozbiljno, no mikro torbice malčice su previše neozbiljne za gotovo svačiji ukus.

Male torbe

Kada je riječ o mikro torbicama, moramo naglasiti da postoji velika razlika između minijaturnih ili malenih torbica u koje nam stane sve ono najpotrebnije poput novčanika, mobitela, maramica, ključeva i ruža za usne i onih za koje je upitno bi li u njih stao paketić maramica. Kada govorimo o besmislenom modnom dodatku koji će pokvariti i najbolje sastavljen outfit, mislimo isključivo na one najminijaturnije u koje doslovno ne stane ništa. Dakle, ako se nas pita, to je doslovno potraćen novac.