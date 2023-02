Evo kako da izgledate mlado i zavodljivo

Nećete vjerovati šta vam sve može pomoći da izgledate ljepše, mlađe i zavodljivije. O kojim to tajnama pričamo? Ako se smatrate beauty avanturisticom i istraživačicom, na ove ste trikove vjerovatno već naletjeli. No, ako to tek namjeravate postati, onda definitivno morate isprobati neke od ovih beauty tajni…



Skrijte podbradak

Možda nećete vjerovati, ali kozmetičari bogatih i slavnih garantiraju da će mala količina kvalitetnog gela protiv celulita nanesena duž linije čeljusti i brade djelovati kao brzinska liposukcija. Da biste vidjeli rezultate, losion na kožu morate nanijeti barem 20 minuta prije nego što se morate pojaviti negdje, a učinak traje 3-4 sata.

Baby puder na trepavice

Ako muku mučite s trepavicama ili vam je dosta umjetnih trepavica – vrijeme je da naučite kako postići zavodljiv look prirodno. Da biste produljili trepavice, sve što trebate učiniti je nanijeti malu količinu baby pudera na kistić maskare te onda tako nanijeti na trepavice. Pazite da ne pretjerate s puderom.

Sjajna koža

Ako se odvedete u priliku u kojoj morate izgledati savršeno, a nemate priliku popravljati puder ili koristiti matirajuće maramice – onda isprobajte ovaj trik koji koriste holivudske zvijezde prije odlaska na crveni tepih. Brojne zvijezde će u ovoj situaciji koristiti bezmirisni antiperspirantni dezodorans. Nanesite malu količinu, s dovoljne udaljenosti, na nos, bradu i čelo. Međutim, znajte da je ovo rezervirano samo za posebne situacije – nipošto ovo nemojte često koristiti, kako vam se ne bi začepile pore, ali i kako ne biste oštetili lice jakim hemikalijama iz dezodoransa.

Akne i kapljice za oči

Imate li zacrvenjenu bubuljicu na čelu? Nemojte se truditi eksperimentirati raznim domaćim metodama. Vrijeme je za brzinsko rješenje – koristite kapljice za oči, one će smanjiti crvenilo i natečenost prištića. Nanesite malu količinu na prištić, ostavite da se osuši i onda na njega nanesite korektor i podlogu, za savršen finiš.

Veće oči

Želite da vam oči izgledaju veće? Klonite se tamnih sjenila. Krenite s podlogom u boji kože, a zatim nanesite sjenilo dvije nijanse tamnije od podloge na pregib oka i prstom ili kistićem sjenilo izblendajte prema gore, prema obrvama.

Zavodljiv pogled

Bilo da imate smeđe, plave ili zelene oči, pokušajte zamijeniti svoj crni ili smeđi tuš za oči s tamnije ljubičastim. Nećete vjerovati koliku će to razliku učiniti. Niko neće primijetiti da je riječ o ljubičastom tušu, ali svi će primijetiti da su vam oči izražajnije.

Miris na strateška mjesta

Parfeme obično nanosimo na vrat i to je uredu. Međutim, činjenica je da se parfem diže, pa ga pokušajte pošpricati po gležnjevima ili iza koljena, kako bi vam miris duže trajao i dulje vas obavijao.