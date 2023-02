Kako uskladiti torbicu sa stajlingom

Koju torbu odabrati za poslovni sastanak, a koju za večeru s prijateljicama? Jeste li napokon pronašli savršenu Desigual torbu?

Svi žele biti u trendu, to je nepobitna činjenica, a posebne pripadnice nježnijeg spola. Torbice su idealni modni dodaci kojima možete upotpuniti svoj stajling. Budući da na tržištu postoji široka paleta ženskih torbica, morate znati kako ih uskladiti s ostatkom odjeće. To je ponekad teško ako imate samo jednu torbu; zato u svom ormaru sigurno već sad imate nekoliko raznih modela koje usklađujete s onim što nosite. Pravo je vrijeme da kupite još jednu!

Desigual torbe pravi su hit ovoga ljeta

Desigual ženske torbe savršen su dodatak za svaki „look“. Bilo da se odlučite za one velike jednobojne ili manje šarene modele, zasigurno ćete podići vaš stajling na viši nivo. Manje torbice idealne su za casual ljetne zabave na otvorenom do ranih jutarnjih sati, no isto tako ih vrlo lako možete iskombinirati s haljinom.

Velike torbe su iznimno praktične, stoga su idealne za casual šetnje, za odlazak u šoping, ali i za poslovne prilike. Imaju više odvojivih pretinaca, tako da one sitnarije poput ruža, ključeva i maramica možete staviti u jedan, a novčanik i mobitel u drugi pretinac.

Desigual torbe možete nabaviti s ručkom ili pak s naramenicama, tako da ih nosite i kao ruksak. Ruksaci su posebno praktični jer vam ruke ostaju slobodne. Posebno izdvajamo elegantni crveni ruksak imitacije kože s crnim zatvaračem.

Kako odabrati torbu

Odabir torbe uvelike ovisi o stilu koji preferirate, o vašoj osobnosti, ali i o odjevnoj kombinaciji. Dakle, prvi korak u odabiru ženske torbe je uzeti u obzir prigodu odnosno događanje za koje se spremate. Iako smo nešto ranije naveli da su manje torbe idealne za casual prilike, postoje situacije u kojima slobodno smijete „prekršiti pravilo“. Male crne elegantne torbe bit će kao „tačka na i“ ako težite sofisticiranom izgledu za posebne prigode. Ako ste vjernim sportskom stilu odijevanja, odaberite klasični model s džepovima, a ako idete na poslovni sastanak, odlučite se za jednobojnu kožnu torbu.

Smeđa ili crna torba – za koju se odlučiti

Crna torba dobro pristaje tamnim, ali i ostalim jednobojnim odjevnim kombinacijama. Najveći naglasak u svijetu mode u današnje vrijeme zasigurno je na improvizaciji. Ne morate nositi i međusobno usklađivati isključivo ono za što je neko rekao da se slaže. Slobodno improvizirajte. Možda će upravo crna torba koja se vama najviše sviđa savršeno pristajati šarenoj ljetnoj haljini.

Ako se spremate za neku formalnu priliku i preferirate crni stajling, onda je svakako poželjno da „razbijete“ monotoniju svijetlosmeđom kožnom torbicom i, recimo, smeđim oksfordicama. Na kraju krajeva, sve ovisi o tome kako se osjećate dok isprobavate neki novi stil.

Boja torbe neka odgovara boji cipela

Bilo bi poželjno da boju torbe usklađujete prema boji cipela ili, naravno, obrnuto. Boje torbe i cipela ne moraju se u potpunosti podudarati u nijansu, međutim, nastojte „ne iskakati“. Osim, dakako, ako upravo to nije ono što želite postići. Tako, naprimjer, ako imate žute cipele i šarenu haljinu s uzorkom, nikako nemoj te odabrati crnu torbicu; radije se odlučite za žutu, smeđu ili neku pastelnu boju.