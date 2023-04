Uz pomoć sjenila za oči možeš napraviti lijepu manikuru

Preko nokta bi najprije trebala staviti neki bazni lak za nokte, a onda s četkicom s kojom i inače stavljaš sjenila, staviti ih na nokte. Ne možeš baš s četkicom povlačiti boju po noktu jer će sve izgledati neuredno, već je pametnije tapkati kao što to možeš vidjeti i na videu. Nemoj čekati da ti se baza osuši jer se onda sjenila neće uhvatiti. Kada staviš svoj bazni lak, pričekaj mrvicu, ali dok je još malo mokar, kreni stavljati sjenila. Na kraju, samo preko svega stavi prozirni lak i to je to.

Prozirni lak

Da bi sve izgledalo još ljepše, možeš dodati preko i prozirni lak sa šljokicama! To će manikuri dati poseban izgled. Neki čak nakon svega toga još s tankim kistom dodaju i detalje.

Ovo je dobar način kako iskoristiti stare palete sjenila kojima je odavno istekao rok trajanja i ne bi ih trebala stavljati na oči. Nekima ove manikure ne uspiju zbog korištenja pogrešnog laka pa se nemoj obeshrabriti ako iz prve ne bude to to. Savjet koji ti može pomoći je da samo promijeniš lak koji stavljaš na sjenila, nekada je bolje staviti bazni lak preko sjenila pa tek onda „top coat“.