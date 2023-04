Ovo je 25 najboljih ženskih parfema

Kupovina parfema može biti zaista zabavno iskustvo, koje će vam pomoći da otkrijete hemiju sopstvenog tijela… Pitanje je sljedeće: kako da odaberete parfem koji ćete obožavati? Iako to može djelovati kao jednostavan zadatak, mnogi se razočaraju u svoj izbor nakon nekoliko dana.

Ključ se krije u vašim inhibicijama i instinktu: ukoliko volite cvjetne parfeme koji nisu pretjerano snažni ili statement mirise koji će privući pažnju gdje god da krenete, praktično ste suzili svoj izbor za pola.

Kako bismo vam olakšali potragu za parfemima koje možete pokloniti, ovog puta vam otkrivamo 25 najboljih mirisa.

Ponuđena lista :

1. PRIVATE BLEND TUSCAN INTENSE LEATHER EAU DE PARFUM BY TOM FORD

2. FLEUR DE PARFUM EAU DE PARFUM BY CHLOE

3. LIGHT BLUE EAU DE TOILETTE BY DOLCE & GABBANA

4. ROMANCE EAU DE PARFUM BY RALPH LAUREN

5. PLEASURES EAU DE PARFUM BY ESTEE LAUDER

6. BLACK OPIUM EAU DE PARFUM BY YVES SAINT LAURENT

7. COCO MADEMOISELLE EAU DE PARFUM BY CHANEL

8. MISS DIOR BLOOMING BOUQUET EAU DE TOILETTE BY DIOR

9. BLOOM GOCCE DI FIORI EAU DE TOILETTE BY GUCCI

10. WHITE TEA EAU DE TOILETTE BY ELIZABETH ARDEN

11. BACCARAT ROUGE 540 EAU DE PARFUM BY MAISON FRANCIS KURKDJIAN

12. GYPSY WATER EAU DE PARFUM BY BYREDO

13. AMAZING GRACE EAU DE TOILETTE BY PHILOSOPHY

14. MEDITERRANEAN HONEYSUCKLE EAU DE PARFUM BY AERIN LAUDER

15. LA VIE EST BELLE EAU DE PARFUM BY LANCOME

16. FOR HER EAU DE PARFUM BY NARCISO RODRIGUEZ

17. DAISY EAU DE TOILETTE SPRAY BY MARC JACOBS

18. SI EAU DE PARFUM BY GIORGIO ARMANI

19. GOOD GIRL EAU DE PARFUM BY CAROLINA HERRERA

20. REPLICA BEACH WALK EAU DE TOILETTE BY MAISON MARTIN MARGIELA

21. BRONZE GODDESS EAU FRAICHE SKINSCENT BY ESTEE LAUDER

22. MON GUERLAIN EAU DE PARFUM BY GUERLAIN

23. WOOD SAGE AND SEA SALT COLOGNE BY JO MALONE

24. UN JARDIN SUR LA LAGUNE BY HERMES

25. FLOWERBOMB EAU DE PARFUM SPRAY BY VIKTOR & ROLF