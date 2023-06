Bila je američki marinac, a onda su isplivale njene nage fotografije

- Kada sam saznala za to, bila sam veoma zabrinuta, ali sam vidjela toliko pozitivnih komentara. Imam zaista nisko samopoštovanje, tako da je bilo stvarno kul vidjeti sve ove ljude koji sada vole da me vide golu - rekla je Tejlor za ''Dejli Star''.

Bilo je to samo iz zabave, da vidim šta će se desiti, a onda sam sebi postavila cilj. Ako zaradim četiri puta više od onoga što zarađujem u svom postojećem poslu, onda pretpostavljam da mogu da ga ostavim i uradim ovo. I ispalo je zaista dobro - objasnila je Tejlor.

- Mislila sam, ako zaradim 20 dolara, to će biti dovoljno za jedan obrok dnevno. A onda se sve jednostavno završilo kao zaista uspješno. Na kraju sam dobila zaista dobru bazu fanova i to je postalo moje primarno zanimanje.

Tejlor sada ima više od 260.000 pratilaca na Twitteru, više od 120.000 na Instagramu i više od 80.000 na TikToku.

- Ne moram da angažiram nikoga da me uči marketingu ili da plaćam porez. Sve to radim sama, tako da je to zaista korisno jer svi prihodi idu meni - naglasila je ljepotica.

Postavlja slike

Ona radi od 6.30 do 22 sata pet dana u sedmici, proizvodi sadržaj i postavlja slike i videozapise na svoje platforme.

- Rekla bih da mjesečno radim između najmanje 15 do 20 potpuno novih videosnimaka u punoj dužini. Obično snimam svaki dan radnim danima. Ako se osjećam kao da je video na pola gotov, neću ga objaviti - zaključila je za britanske medije.