Doktor objasnio zašto su japanke na listi najgore obuće

Singapurski podijatar Paul Makulaj (Paul Macaulay), poznatiji kao "paulthepodiatrist" na TikToku, upozorava ljude da ne nose ravne japanke.

- Imamo veliki problem ovdje u Aziji jer svi stalno nose japanke. Nažalost, neki ljudi nisu spremni za to - rekao je za The Post.

Najgora obuća

Japanke su na vrhu njegove liste najgore obuće.

- Biomehaničke neravnoteže dovode do povreda preopterećenja kao što su plantarni fasciitis i posteriorni tibijalni tendonitis - dodao je.

Ističe da japankama nedostaju potpora i sigurnost.

- Kod nekih ljudi, koji japanke nose godinama, može se javiti ukočenost prstiju - upozorio je pa pokazao fotografiju stopala sa svinutim nožnim prstima.



Posebnu pažnju trebaju obratiti dijabetičari

- Nošenje cipela s dodatnim remenom oko pete može pomoći. Ljudi čija mobilnost nije dobra u opasnosti su da se spotaknu i padnu ako nose labave cipele poput japanki, a na oprezu trebaju biti i dijabetičari. Oboljeli često imaju stanja poput neuropatije u kojima ne osjećaju svoja stopala. Kad nose japanke, mogu zadobiti povrede, a to može dovesti do većeg problema poput inficirane rane koja bi mogla dovesti do amputacije ako se ne zbrine pravilno - napomenuo je.

Na kraju, japanke su, kaže, u redu ako se nose do plaže ili koriste za hodanje po plaži, ali u njima "nikako nije preporučljivo raditi 5.000 do 10.000 koraka u danu".