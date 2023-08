Ovo je najveća greška koju mnogi prave prilikom sušenja kose

Sušenje kose jedna je od onih rutiniranih radnji koje radimo gotovo cijeli život pa na to i ne obraćamo mnogo pažnje. Ipak, frizerski stručnjaci kažu kako mnogi, upravo iz tog razloga, prave jednu veliku grešku prilikom sušenja, a rezultat toga je suha i oštećena kosa koju frizeri često vide kod svojih klijenata.

Oštećena i lomljiva

- Jedna od mojih klijentica s prekrasnom, čvrstom kosom dužine do ramena sve vrijeme ima problem s kosom na prednjem dijelu koja je oštećena i lomljiva. To mi nije imalo smisla jer joj cijela kosa raste

jako zdravo, ali prednji dijelovi neprestano se lome - pojašnjava jedan frizer za Glamour i dodaje kako je ista klijentica došla u salon i tražila veliku, okruglu četku za stiliziranje.

- Rekla je kako joj četke traju 4-5 mjeseci prije nego što je mora zamijeniti novom. To mi je bilo jako čudno, s obzirom na to da moje traju i po 20 godina, a koristim je profesionalno svaki dan. Zamolio sam je da donese svoju staru četku kako bih je vidio. Vidio sam da je velika četka postala četka srednje veličine jer su se krute najlonske dlake otopile na pola dužine. Fen za kosu bio je prevruć i četka se počela topiti. Ako se to događa s četkom, zamislite što takva temperatura radi vašoj kosi - pojasnio je frizer.

Prema mišljenju stručnjaka, jedna greška koju svi radimo: fen za kosu je prevruć, koristimo ga preblizu kosi i držimo ga na kosi predugo. To posebno uništava blajhanu i bojanu kosu, a prislanjanje fena direktno na kosu znači prekomjerno isušivanje i oštećenje kose.

Ima rješenje

Frizeri savjetuju da pri sušenju odbacite nastavak za sušenje i držite veću udaljenost između kose i fena. Također, dodaju da je bolje pronaći načine stiliziranja kose koji ne uključuju toplinu, odnosno fen, peglu ili figaro, te je sušiti prirodno, na zraku, piše 24.hr.