Pod njom su stolice pucale zbog težine: Danas je bodibilderica koja je mnogima inspiracija

Džesika Fero (Jessica Ferro, 34) dugo je mučila muku zbog debljine. U jednom periodu života imala je više od 200 kilograma, visok krvni pritisak, probleme s disanjem i konstantne bolove u leđima i zglobovima.

Na dnevnoj bazi unosila je 6.500 kalorija, što je trostruko više nego što je zdravoj odrasloj osobi preporučeno da unese. Znala je da pojede dvije pizze za jedna obrok i da sat kasnije opet ogladni.

Ali, kad je njen otac, koji je također bio gojazan dobio srčani udar, Džesika se trgnula i riješila da okrene novu stranicu u životu.

- Zbog viška kilograma imala sam niz neprijatnih situacija u životu. Dešavalo mi se da polomim namještaj na koji sjednem, nisam mogla da pronađem garderobu, a u avionima su me ismijevali što nisam uspijevala da se smjestim na jedno sjedište. Ali ništa me nije tako pogodilo kao očeva smrt. Preminuo mi je pred očima i to je bio strašno veliki udarac, ali i poziv na buđenje - priča Džesika za britanski San.