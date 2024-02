Mislio je da njegova tetovaža na arapskom znači ''nema žaljenja'', ali onda je otkrio neugodnu istinu

U nadi da će napraviti tetovažu koja ima značenje za njega, jedan je muškarac zamolio svog tattoo artista da mu napiše ono što on misli da znači ''nema žaljenja'' na arapskom jeziku. Kasnije je saznao da tekst znači nešto sasvim drugo. Iako je Džordan (Jordan, @jordycray) htio živjeti prema izrazu ''nema žaljenja'', sada sigurno žali što je napravio ovu tetovažu, piše The Sun.

Njegova ogromna arapska tetovaža, koja se proteže između kuka i prsnog koša, ne znači ono što je mislio. Iako je htio da piše ''nema žaljenja'', završio je s riječi ''Stephanie'' - imenom koje mu ne znači ništa. Prepričavajući kako je to otkrio, rekao je da je bio vani u klubu s prijateljem koji je hodao s djevojkom koja govori arapski i njenim prijateljima.

- Bilo je troje ljudi koji su govorili arapski i to su potvrdili - rekao je Džordan.

- Neko ih je čak pitao zezaju li me, ali oni su rekli: ''Ne. To stvarno znači Stephanie.'' Čak je i guglao ''Stephanie'' na arapskom i dokazao da je to zaista ono što mu je tetovirano na trbuhu.

Napomenuo je i da za ovu grešku nije kriv tattoo majstor:

- Želim reći da tattoo artist uopće nije kriv. Ja sam. Nisam dovoljno istraživao. Mislim da sam bio pijan kad sam napravio tetovažu. Tog dana sam guglao ''bez žaljenja na arapskom'' i tetovirao prvo što sam vidio, piše Večernji.