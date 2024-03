Koristite ove tri namirnice ukoliko želite usporiti starenje vaše kože

Kako stručnjaci objašnjavaju, ono što unosimo u naše tijelo utiče na kvalitet naše kože kako starimo. Ishranom možemo usporiti izgled kože koji dolazi sa starenjem, kao i smanjiti mogućnost pojave bora.

Osim toga, znamo da konzumiranje previše šećera može oštetiti kolagen i dovesti do preranog starenja. Ove namirnice čine suprotno – podržavaju zdravlje kože i pomažu u smanjenju bora. Ove tri namirnice možete uključiti u svoju ishranu, jer će podstaći glatku, čvrstu i mekanu kožu.

Bademi

Za međuobrok koji će vas zasititi i raditi na smanjenju bora, stručnjaci predlažu bademe.

- Jedna studija provedena na grupi žena u postmenopauzi ispitivala je konzumaciju badema na različitim parametrima kože. Rezultati studije sugerišu da dnevna konzumacija badema može smanjiti jačinu bora i intenzitet pigmenta lica. To bi moglo biti povezano s antioksidativnim komponentama u bademima, poput vitamina E - rekla je doktorica Džesika Maloh, specijalista integrativne dermatologije.

Grupa koja je jela bademe svakodnevno tokom 16 sedmica smanjila je pojavu bora za 16 posto, u poređenju s drugom grupom. Također su izjavili da su im se tamne mrlje smanjile za oko 20 posto.

Losos

Losos je još jedno jelo za koje stručnjaci za njegu kože ističu da je dobro, jer je bogat proteinima, masnim kiselinama i antioksidansima.

- Omega-3 masne kiseline dokazano povećavaju hidrataciju kože, smanjuju stres kože izazvan UV zračenjem, smanjuju foto-starenje i pružaju fotozaštitu - izjavila je doktorica i stručnjakinja za funkcionalnu medicinu Alehandra Karasko.

Ali nisu samo masne kiseline u fokusu ljepote. Losos sadrži mnoštvo antioksidansa, posebno impresivnog astaksantina. To je moćan borac protiv slobodnih radikala koji klinički dokazano poboljšava hidrataciju kože, povećava elastičnost, poboljšava teksturu kože i smanjuje fine linije i staračke pjege.

U jednom ispitivanju na 46 zdravih žena, istraživači su otkrili da su one koje su uzimale kapsule astaksantina tokom šest sedmica imale značajno smanjenje parametara bora u poređenju sa učesnicama koje su uzimale placebo pilule.

Kada je 30 zdravih žena uzimalo kapsule astaksantina i mazalo rastvor astaksantina na kožu tokom osam nedjelja, njihove staračke pjege su se smanjile te su primijetile povećanje elastičnosti i poboljšanu teksturu kože.

Mango

Za one koji vole slatko, mango je fantastično voće za grickanje ali vodite računa o tome koliko pojedete. U jednoj studiji istraživači su posmatrali efekte konzumiranja pola šolje manga ili šolje i po manga, četiri puta nejdeljno tokom 16 sedmica.

Otkrili su da je uz serviranje pola šolje došlo do smanjenja dubine bora, što se može povezati s određenim sadržajem karotenoida i flavonoida u mangu. Ali otkrili su da je s porcijom od jedne i po šolje došlo do povećanja izraženosti bora. To je vjerovatno zbog visokog sadržaja šećera – navela je doktorica