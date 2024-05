Bila slijepa tri sedmice nakon prvog tetoviranja očnih jabučica: Amber ponovo otišla pod iglu

Žena koju mnogi smatraju najtetoviranijom ženom u Australiji tvrdi da je bila slijepa tri sedmice kada je tetovirala očne jabučice svijetloplavom bojom, a sada je to ponovo učinila sedam godina kasnije. Amber Luk (Luke), koja je na internetu poznata i kao 'Dragon Girl', potrošila je nevjerovatnih 170.000 eura na tetovaže i modifikacije tijela, a u objavi podijeljenoj na Instagramu otkrila je da je ponovno otišla pod iglu kako bi obojila očne jabučice, piše Mirror.

Amber je već imala bjeloočnice obojene jarko plavom bojom, ali sada su joj dodani crni krugovi kako bi joj oči izgledale ‘poput okeana’. Objasnila je da je prvi put tetovirala oči prije sedam godina, ali je ostala slijepa na tri sedmice kao rezultat postupka - koji je opisala kao ‘najbrutalniju mučnu agoniju’ koju je ikada doživjela.

Napisala je u objavi:

- Dopustite mi da vam ispričam priču; onu o ličnoj ustrajnosti i vraćanju onoga što je vaše. Bila sam slijepa 3 sedmice nakon svoje prve modifikacije tijela - prije 7 godina. To je samo po sebi bila najbrutalnija mučna agonija koju sam proživjela do ovog datuma sada... pitate se, zašto bi to ponovila?