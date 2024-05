Prirodna boja zuba varira od bijele do žute, a kako starimo tako se mijenja. Kako bi to spriječili možete pokušati jesti više onih namirnica koje će pomoći da vaši zubi budu bjelji, ali isto tako postoje i one koje biste trebali izbjegavati, savjetuju stručnjaci.



Čaj, kafa, crno vino, tamna gazirana pića i pušenje imaju najviše negativnog utjecaja na bjelinu vaših zuba. Ove namirnice će, možda, vaše zube učiniti bijelima.

1. Jogurt – Bogat je kalcijem zbog kojeg će vam zubi izgledati zdravije i biti bjelji.

2. Jabuke - Hrskava jabuka pomaže da uklonite kamenac s površine zuba.

3. Mrkva - Jedenje mrkve će imati sličan efekt kao i jedenje jabuke.

4. Brokoli - Bogata je vlaknima koja pomažu da se smanji upala u ustima, a željezo koje se nalazi u ovom povrću stvara zaštitu oko zuba.

5. Jagode - Malinska kiselina u jagodama povećava proizvodnju pljuvačke, a ona čisti zube i sprečava promjenu boje zuba.