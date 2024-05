Nezadovoljni ste izgledom: Ovo je najefikasnija joga poza za uništavanje celulita

Nezadovoljni ste izgledom vaših butina i stražnjice? Iako pazite na prehranu i trenirate, celulit je i dalje prisutan? Niste sigurni kada ili kako tačno se to dogodilo, ali čini vam se da je tzv. narandžina kora zaposjela vaša bedra i stražnjicu? Na svu sreću postoji odličan, jeftin i zdrav način kako ponovo dobiti glatku, čvrstu i zategnutu kožu – joga.

Koža postaje elastičnija

Osim što je korisna za opuštanje, joga dokazano pomaže u borbi protiv celulita. Studije na Harvardskom univerzitetu dokazale su kako je vježbanje joge najefikasniji način za poboljšanje protoka limfe, za eliminaciju toksina i smanjenje zadržavanja tekućina u tijelu.

Joga donosi povećanu gipkost, koža postaje elastičnija i blistavija, definiraju se i povećavaju mišići, a sve se to odražava na općem stanju tijela koje se doima, a to zaista i postaje, mlađe i vitalnije. Uz to joga poboljšava cjelokupnu muskulaturu tijela i jača imunološki sistem.

Ukoliko se uz to promijeni i način prehrane- izbaci šećer i svi rafinirani proizvodi te se pokušati hraniti na što zdraviji i prirodniji način koji preporuča biljnu prehranu. Uz izvođenje čišćenja tijela, tj. detoksikacije, poboljšano zdravlje i ljepota fizičkog tijela postat će zapravo ogledalo unutrašnje čistoće i mira, a unutrašnje zadovoljstvo je to koje ženi daje onaj poseban sjaj i ljepotu koju ne može umanjiti niti trag celulita.

Od nekoliko poza joge koje su dobre za ovu svrhu, donosimo vam najefikasniju. Svakodnevno prakticirajte sljedeću pozu (možete kombinirati i s drugim joga pozama) oko 20 minuta kako bi vidno popravili stanje. Ako ne možete svakodnevno, vježbajte barem 20 minuta tri puta sedmično.

Kombinirajte s jogom, trčanjem i vježbama snage (čučnjevi, iskoraci). Ako imate vremena, ubacite i kratku samomasažu kritičnih zona na suho (suha četka ili frotir) ili nekim omiljenim uljem ili kremom. Vježbu treba raditi što je smirenije, sporije i kontroliranije moguće.

Zauzmite stav uskog raskoraka

Stavite ruke na kukove, desnu nogu savijte u koljenu te je podignite prema gore.

Laganim pokretima, dvadeset puta gurnite petu prema plafonu. Kada završite s podizanjem pete prema gore, desnom rukom se uhvatite za desni skočni zglob. Povucite nogu što više prema gore, istovremeno podižući gornji dio tijela i lijevu ruku uvis.

U tom položaju ostanite dvadesetak sekundi pri tome vodeći računa o pravilnom disanju.

Duboko ritmično disanje pri izvođenju položaja potiče hormonalnu ravnotežu te donosi veću količinu kisika u tijelo, koji je neophodan u borbi protiv sagorijevanja masnoća. Vratite se u početni položaj te vježbu ponovite i na drugoj nozi.