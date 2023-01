Razlozi zašto dolazi do razvoda brakova

Psiholozi će se složiti da temelj otvorene komunikacije vodi do jake i zdrave veze koja može izdržati test vremena. Kada parovi ne dijele jedni s drugima i ne rješavaju svoje neizbježne sukobe s poštovanjem, to može dovesti do prekida komunikacije. Prekidi u komunikaciji jedan su od najčešćih razloga za razvod.

Obje strane

Jedna studija objavljena u „Psihologiji parova i porodice“ objavila je da prekid u komunikaciji često dovodi do pretjeranog sukoba i svađe, koje nije lako riješiti zbog nemogućnosti para da otvoreno razgovaraju jedno sa drugim, prenosi The List.

Ciklus loše komunikacije se nastavlja i obje strane na kraju pate. Na sreću, ovi ciklusi se mogu prekinuti, ali prvo je važno identificirati korjen problema u komunikaciji.

Da li vi i vaš supružnik provodite kvalitetno vrijeme zajedno? Prema istraživačkom centru Pev, ljubav i druženje su daleko glavni razlog zašto se ljudi odlučuju za brak. Ali nakon vjenčanja, mnogi parovi upadnu u rutinu i zaborave da daju prioritet tome da provode vrijeme jedno sa drugim kao što su to činili kada su se zabavljali.

Nedostatak komunikacije

Ako se vi i vaš supružnik ne trudite da uživate u društvu jedno drugog, moguće je da ćete početi da se udaljavate. Ovo može dovesti do ozbiljnog nedostatka komunikacije i porasta nezadovoljstva.

Ukoliko ne provodite vrijeme zajedno prestaje učenje jedno o drugome. Ipak, ne morate da provodite svaki trenutak zajedno, vrijeme koje provodite sami može čak i da ojača vašu vezu. Ali ako niste zainteresovani za partnera ili izbjegavate planove sa njim, to nije dobar put.

Prvi korak

Kako se ponovo povezati sa supružnikom nakon problema sa komunikacijom?

Ako vi i vaš partner patite od prekida komunikacije, ne brinite. Veze mogu da prežive nedostatak komunikacije i da se vrate jače nego ikad. Obrada sopstvenih osjećanja prije nego što se obratite partneru sa problemom je odličan prvi korak. Kada ste vi i vaš partner mirni i otvoreni za diskusiju, pokušajte da ne zaslijepite partnera intenzivnom komunikacijom.