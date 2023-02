Znakovi da se vaša veza prebrzo razvija

Možda si upoznala nekog zanimljivog, viđate se i vrlo bi brzo ušla u vezu s njim. Koliko god da strast i osjećaji bili jaki, nekad treba stati na loptu i ne brzati s vezom. Stručnjaci otkrivaju kako znati jeste li prenaglili.



Zanesenost i očaranost novim partnerom može biti predivna, ali mnogima se dogodi da tada stvari ne gledaju racionalno. Idealiziraju partnera i vide se s njim na vjenčanju iako se još nisu ni upoznali kako treba – jednostavno, preskaču dvije stepenice u izgradnji tog odnosa. Zatim se u jednom trenutku pitaju: ''Čekaj, jesmo li mi sve ovo malo prenaglili?'' i nekima tu više nema spasa. Istina jest da se neke veze razvijaju brže od drugih i da nema točnog odgovora na pitanje koliko puta sedmično biste se trebali viđati na početku veze ili nakon koliko biste trebali zajedno useliti. Neki su za to spremni za pola godine i godinama su skupa, neki za tri, a neki nikad – sve to ovisi o nizu stvari.

Tamo gdje prestaje ljubav, a počinje toksičnost

No, nekad zaista treba stati na loptu i ići korak po korak. I psihologija kaže da je dobro razmišljati jednu ili dvije stepenice unaprijed, ali nije se pametno odmah naći na desetom koraku – to znači da dinamiku razvoja ljubavne veze ne treba ubrzavati jer bi je upravo to moglo uništiti. Koliko god da ''instant'' veza može biti uzbudljiva tolike su i velike šanse da se plamen strasti brzo ugasi – kad uvidiš da tvoj partner ipak nije onakav kakvim si ga zamišljala.

Treba vremena kako bismo nekoga upoznali s njegovim manama i vrlinama, a stručnjaci za veze Ejpril Masini (April) i Jan Lang (Ian) za portal ''Elite Daily'' izdvojili su znakove prebrzog razvitka veze. Možda ti oni pomognu da osvijestite da nekad valja usporiti i preispitati odnos.

Niste imali ozbiljne razgovore ni situacije

Možda zvuči čudno, no prije nego što uskočiš s nekim u vezu, vrijeme je za razgovore o važnim temama. ''Trebali biste razgovarati o svojim osjećajima, željama, nadanjima, pogledima na budućnost, poslu, želji za djecom'', ističe Masini. Preskočite li te razgovore, moglo bi ti se činiti da ste na istoj valnoj duljini iako zapravo niste, a to naknadno stvara probleme. ''Ozbiljna'' se veza gradi poznavanjem sebe i svog partnera, a ne možeš reći da ga dobro poznaješ ako ne znaš odgovore na ova pitanja. Također, smatraš li da si u uznapredovaloj fazi veze zapitaj se kako bi tvoj partner reagirao kada bi vas dočekali izazovi. Bi li mogla na njega računati da te sustigne nepredvidiva situacija - nesreća, bolest ili finansijski problemi? ''Kad žuriš u vezu, gubiš mogućnosti koje ti vrijeme pruža, to jest mogućnost da bolje upoznaš partnera'', dodaje Masini.

Sve vam se vrti oko seksa

Nemojmo se lagati, početni mjeseci veze izuzetno su seksualno uzbudljivi. Kod većine parova hemija je na najvišim nivoima, a uzbuđuje ih međusobno istraživanje. No, imaš li osjećaj da se u tvom odnosu sve vrti oko seksa, zapitaj se kakva je to veza i je li uopće. Ako se razumijete samo u krevetu, a slabo se emocionalno poznajete i nemate previše zajedničkih tema, to je jasan znak da ste u vezi zbog jedne stvari. I to je uredu ako tako želite i ako ste na to pristali. Ali, ako neko od vas očekuje više od toga, mogli biste ostati razočarani. To jednostavno znači da se ne poznajete dovoljno.

Ne znaš partnerove prijatelje ni rodbinu

Kad veza postane ''ozbiljnija'' ili ''službena'' - kako god ti draže - par provodi sve više zajedničkog vremena i dijeli životne situacije. Jer to žele i jer im je stalo. Pa je tako sasvim uobičajeno da s vremenom upoznaš njegovo društvo i rodbinu - i on tvoje. Misliš li da se dovoljno poznajete, a ne znaš ni kako mu se zove kolega s posla, sestra ili bratić, to znači da još niste na nivou koji bi se nazivao ozbiljnom vezom. Prije nego što si upoznate bližnje, osvijestite gdje ste i vidite li se uopće skupa i ne brzajte ni s čim. Ne možeš u mjesec saznati sve o nečijem životu. Prema tome, čemu žurba? Oklijeva li jedna strana s upoznavanjem s prijateljima i rodbinom, vjerovatno misli da je još prerano ili ni sam ne zna na čemu ste. Polako - i tu sve rješava razgovorom.

Previše se fokusirate na budućnost

Planirate kupnju zajedničkog stana ili vjenčanje, a upoznali ste se tih prije mjesec? Možda ste jedan od hiljadu parova kojem će se to na kraju i ostvariti, no planiranje deset koraka unaprijed nije dobro, posebno u fazi ''ružičastih naočala''. Razgovarajte sa svojim partnerom o braku, djeci i karijeri, ali nemojte odmah napraviti konkretne planove o velikim životnim događajima. Vaša sadašnjost je jednako važna kao i vaša budućnost. Nema ništa gore od toga da partner forsira velike životne korake dok ti jednostavno na to nisi spremna. Ili obratno. To neka ti bude znak za uzbunu.

Stalno se dopisujete

Svakodnevna komunikacija važan je element odnosa, ali stručnjak za veze Lang naglašava da je potreba da se s partnerom čuješ svake sekunde vjerovatni znak da vam se veza prebrzo razvija. ''Stalni kontakt može biti znak posesivnosti, a samo zato što mu stalno šalješ poruke ne znači da će se vaš odnos unaprijediti. Misliš li da će izgubiti interes ako se neko vrijeme u danu ne čujete, trebali biste preispitati svoj odnos'', kaže Lang.

Jedan od vas nije se oporavio od prošle veze

Često se dogodi da neki ulijeću u nove veze da bi preboljeli staru. Nekad se dogodi da to ne iskomuniciraju i ''prave se'' da su spremni za novu ''ozbiljnu'' romansu iako nisu. Onda negdje putem shvate da se ne mogu posvetiti partneru/ici koliko bi htjeli i da im treba malo solo vremena. Iako je proces preboljenja kod svakoga drugačiji, teško je očekivati i zavaravati se da ti se osoba koja je prekinula prije dvije sedmice može posvetiti. Nakon svake si propale veze treba dati vremena za preboljenje i nastavak dalje. I to ne treba kriti.

Gubiš sebe

Uprkos tome što se nekima čini romantično svaki slobodan trenutak provoditi s partnerom, to dugoročno nije dobro. Partner te ne smije - kao ni ti njega - zarobljivati unutar granica ''ti i ja''. Samo zato što si u svježoj vezi ne znači da trebaš zaboraviti na sve druge važne osobe u svom životu i na svoje hobije. Biti stalno s partnerom na početku veze zna biti toksično i više štetno nego korisno. Granice zato trebaju postajati, i to bez osjećaja da neko nekoga kontrolira.

Odmah ti je rekao da te voli, ili ti njemu

Naravno da je pokazivanje privrženosti djelima i riječima važan segment svake veze, no sa sintagmom: ''Volim te'' ne treba brzati. "Volim te" ima moć promijeniti putanju vaše veze, nabolje ili nagore. To je znak da vi i vaš partner rastete i razvijate se kao par, ali reći to prerano u vezi može biti znak da ondje nema autentičnosti ili da partner nema drugih riječi za trenutne osjećaje'', kaže stručnjak za veze Lang. Iskrena ljubav u većini slučajeva dolazi nakon perioda požude i zaljubljenosti pa razmisli volite li doista ili su u pitanju samo hormoni.

Sve forsirate

Ako ozbiljno razmišljate o zajedničkoj budućnosti, tada bi s partnerom trebala razgovarati o tome gdje se vidite u sljedećih nekoliko godina. Ne žuri s proglašenjem veze, već ''u prva tri mjeseca druženja odlučite želite li se viđati i dalje. Sljedeća tri mjeseca razvijajte odnos i osvijestite želite li službeno biti par. Tek si nakon toga dajte još pola godine kako biste odlučili vidite li se u zajedničkom životu'', za kraj savjetuje stručnjakinja Masini.