Statistički, evo kako i kad ćete napokon upoznati srodnu dušu

Ako se osjećate beznadno po pitanju izlazaka, pročitajte ove statistike. Većina želi upoznati tu posebnu osobu – onu s kojom će, nadaju se, provesti ostatak života. Traže ih posvuda. Idu na stranice za upoznavanje. Posjećuju barove i noćne klubove nadajući se da će se zaljubiti..., piše 24sata.



Ne urode plodom

No mnoga od tih nastojanja zapravo ne urode plodom. Jeste li se ikada zapitali gdje ćete najvjerovatnije sresti ''onog pravog'' ili ''onu pravu''...

Niste sami. Statističari, naučnici, sociolozi i stručnjaci za veze – svi su znatiželjni oko odgovora na pitanje gdje pronaći ''one prave'' i gdje upoznati svoje buduće supružnike. Budući da postoji velik interes za to kako ljudi pronalaze partnere, postoji dosta studija o toj temi.

Ovo su najvjerovatniji načini da upoznate osobu s kojom ćete se na kraju vjenčati, evo kada ćete je najvjerovatnije upoznati i što je potrebno da bude ''spremna'' da ode do oltara, prema studijama.

Zajednički prijatelji

Prema studiji Marije Kler (Marie Claire), prosječna će žena budućeg supruga upoznati s 25 godina, a muškarci će svoju srodnu dušu upoznati nešto kasnije, s oko 28 godina. Prema istraživanju koje je proveo Mic, većina upoznaje svoje supružnike preko zajedničkih prijatelja. Oko 38 posto svih veza započinje između prijatelja od prijatelja. Drugih 22 posto reklo je da su svoje partnere upoznali u društvenom okruženju. Ista studija također je pogledala kako su se odnosi razvijali nakon prvog sastanka. Od veza koje su procvjetale, otprilike polovica njih prvo su započeli kao platonski prijatelji.

Nalazi su bili slični u studiji koju je objavio ''The Washington Post''. Studija je otkrila da je oko 30 posto svih modernih veza započelo upoznavanjem preko zajedničkih prijatelja. Druga opcija bila je susret s njima u baru ili restoranu. Treća najveća opcija su online sastanci, ali svi znaju koliko to može biti ''grozno''.

Bilo je mnoštvo različitih studija koje su pomogle suziti odabir onoga što muškarce čini spremnima posvetiti se i konačno postaviti pitanje. Evo što su pronašli:

Moraju biti finansijski stabilni

Većina muškaraca neće ni razmišljati o obvezivanju dok ne dobiju stalan posao i karijeru. To je općepoznato i da, potkrijepljeno je i istraživanjem.

Također moraju imati određenu dob

Maturanti srednjih škola počet će razmišljati o braku kao o mogućnosti kada budu imali 23 do 25 godina, piše ''Today''. Diplomirani studenti počet će razmišljati o braku tek u dobi od 25 do 29 godina, a oni koji imaju ''napredniju'' diplomu izdržat će čak do 32 godine.

Ali također ne mogu biti prestari

Nakon 38. godine šanse da se muškarac obaveže drastično se smanjuju, prema istoj studiji.

Veliko otkriće među muškarcima je da su često siti spojeva

Većina muškaraca želi biti sa ženama i žele redovno imati seks. Međutim, poput žena, i njima je muka od scene spojeva. Da bi se većina poželjela vezati, često će se morati umoriti od izlazaka i moraju željeti početi tražiti ''sljedeći korak'' u životu.

Jedina stvar zbog koje se većina muškaraca želi obavezati jest spoznaja da se ''više ne uklapaju'' u većinu onih koji izlaze.

Barovi su puni onih mlađe dobi, i mnogi misle da je to mjesto gdje mogu pronaći kandidate za brak. Ako se osjećaju prestarima za druženje s tom gomilom, muškarci često počinju tražiti ''onu pravu'', prema studiji. Drugi intervjuirani također su rekli da se radi o spoznaji da su prestari da nastave izlaziti.

Najvjerovatnije ćete upoznati ''onog pravog'' kada budete u srednjim ili kasnim dvadesetima. Najvjerovatnije ćete ga upoznati dok ste vani s prijateljima, preko prijatelja ili putem internetskih spojeva. A da bi se obavezao, morat će se zasititi tipične scene spojeva i etablirati se u svojoj karijeri, donosi ''YourTango''.