Uništit će trenutak i raspoloženje: Ova stvar brzo će ubiti strast u krevetu

Gotovo četvrtina Britanaca, njih 23 posto, priznalo je tokom istraživanja kompanije Mattress Online da ih ostaci hrane u krevetu ubijaju u pojam kad su strast i seksualno uzbuđenje u pitanju.

Jedenje u krevetu

Britanska manekenka Abi Klensi (Abbey Clancy. 37) otkrila je da i ona ima iskustva s tim, no u ovom slučaju je ona ta koja voli jesti u krevetu, a njenog supruga Pitera Krouča (Peter Crouch) to izluđuje, piše The Sun.



- Imam običaj oko 20.30 sati otići na njegovu polovicu kreveta, piti čaj i jesti kekse. Ne želim mrvice na svojoj strani kreveta. Ne mogu spavati u mrvicama - rekla je.

Osim toga, ubica strasti je u 24 posto slučajeva i otvaranje ili zatvaranje prozora u spavaćoj sobi te prčkanje po termostatu. Kod 7 posto ispitanika najveći problem je bila zubna proteza ostavljena na noćnom ormariću, dok se dva posto njih požalilo na upaljeni TV koji im kvari seksualni užitak.

Hrkanje

Čak 33 posto ispitanika kaže da im partnerove navike prije spavanja kvare seks. U istraživanju je sudjelovalo 5.000 ljudi, a 17 posto njih priznalo je da su zbog partnerovog hrkanja prekinuli vezu.