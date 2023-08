Pet tipova toksičnih ljubavi koje su glorificirane na filmskom platnu

Ljubavne priče omiljena su tema filmske industrije, ali neke od njih uz koje smo odrastali bile su itekako toksične i sigurno da su mogle utjecati na formiranje slike o zdravom odnosu.



Svi se sjećaju velikih ljubavnih priča koje su nam oduzimale dah u kinima. Od filma "Kad je Hari sreo Seli" do "Kazablanke", Holivud je oduvijek volio priče o dvoje ljudi koji su pronašli svoju srodnu dušu u nespretnim ili teškim okolnostima.

Ali stvari ne idu uvijek tim tokom.

Iako psiholozi sve više upozoravaju na štetnost propagande "živjeli su sretno do kraja života" i "princa na bijelom konju", čini se da se druga strana medalje zapostavlja. Naime, neki filmovi odlučuju da promoviraju mračniju stranu romantike - toksične, nasilne odnose koji se predstavljeni kao "cool" ili čak kao "ljubav stoljeća".

A koji su to ljubavni odnosi koje je veliko platno veličalo kroz globalnu propagandu, a zapravo su potpuno pogrešni?

"Nestala"

Ako pričamo o ljubavnim trilerima, možemo slobodno reći da je ovaj film obilježio posljednju deceniju.

Ben Aflek i Rozamund Pajk glume bračni par koji upada u kolotečinu života u malom gradu, a lika kog tumači Ben afera košta više od života.

Naime, on biva lažno optužen, progonjen, procesuiran, skoro doveden do ludila i na kraju osuđen na život s istom ženom koja mu je sve to priredila.

Iako svako voli dobar zaplet, čini se da ovaj kraj propagira "moć žene nad muškarcem" na potpuno pogrešan način; nameće stav da prevara zahtijeva okrutnu osvetu - što je ženski svijet objeručke prihvatio tih godina.

"Sumrak Saga"

Knjige, pa zatim filmske adaptacije priče o stogodišnjem vampiru koji se zaljubljuje u tinejdžerku Belu osvojile su sve starosne generacije.

Iako je priča o mističnim bićima, vampirima i vukodlacima veoma primamljiva i zanimljiva za gledanje, čini se da niko nije promislio dva puta o tome da li je prirodno da se vampir star stotinu godina zaljubljuje u srednjoškolku spremnu da umre zbog njega. Bukvalno, ne metaforički.

Pomalo moderna, naučnofantastična verzija "Romea i Julije"; poruka o žrtvovanju zbog ljubavi nikad nije zdrava i poučna, pogotovo kad je namijenjena mladim generacijama u razvoju.

"Niske strasti"

Najpopularniji akcioni film iz devedesetih koji je prožet moćnom glumom Šeron Stoun i scenama koje se ne zaboravljaju također nosi toksičnu poruku.

Lik Ketrin Tramel, kojeg tumači fatalna holivudska diva, predstavljen je kao psihopata i potencijalni serijski ubica.

Detektiv Nik, kojeg igra Majkl Daglas, na kraju ostaje s Ketrin - iako je ona njegov glavni osumnjičeni.

"Kako izgubiti dečka za 10 dana"

Jedna od najpopularnijih komedija ranih dvijehiljaditih na prvi pogled djeluje veoma komično i naivno. Osim što to nije.

Odlična gluma Kejt Hadson i Metjua Mekonahija nije uspela da ublaži činjenicu da ova priča propagira manipulaciju, laži i standardne klišee o muško-ženskim odnosima.

"Ljepotica i zvijer''

Činjenica da ovo nije samo film, već i Dizni crtani uz koji odrastaju djevojčice, posebno je zabrinjavajuća.

Mlada Bela koja se zaljubljuje u svog "otmičara" pravi je primjer Stokholmskog sindroma, prenosi "Independent".