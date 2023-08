Masterclass program 29. Sarajevo Film Festivala

Serija razgovora u Masterclass programu 29. Sarajevo Film Festivala predstavit će neke od najpoznatijih filmskih umjetnika. Ovogodišnji Masterclass program Sarajevo Film Festivala pruža jedinstvenu priliku za učenje od iskusnih filmskih profesionalaca o različitim aspektima filmske produkcije, režije, scenarija, glume i drugih ključnih aspekata filmske industrije. Susret sa profesionalcima iz filmske industrije omogućava kreativcima i ljubiteljima filma da dublje razumiju proces stvaranja filmova i da unaprijede svoje vještine u svijetu filmske umjetnosti. Serija Masterclass razgovora biti će održana u periodu od 13. do 17. augusta. Razgovori će se održati u Festivalskom centru (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24) prema sljedećem rasporedu: 13. august, od 10:00 do 11:30 sati - Mark Cousins 14. august, od 10:00 do 11:30 sati – Charlie Kaufman 16. august, od 10:00 do 11:30 sati - Lynne Ramsay 17. august, od 10:00 do 11:30 sati - Jessica Hausner Ulaz na Masterclasse je slobodan, uz preuzimanje ulaznica online na tickets.sff.ba ili u Glavnom Box Officeu Sarajevo Film Festivala (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24). Ulaznice za Masterclasse su već dostupne, a potrebno ih je preuzeti najkasnije pola sata prije početka Masterclassa. Broj ulaznica je ograničen. MASTERCLASS SA MARKOM COUSINSOM / nedjelja / 13. august / 10:00 – 11:30 Mark Cousins je škotsko-irski reditelj poznat po filmovima koji istražuju teme kinematografije, gradova, djetinjstva i arhiva.

Mark Cousins . Photo by Jenny Leask Mark Cousins . Photo by Jenny Leask

Cousinsov film THE STORY OF FILM: ODYSSEY, trajanja 930 minuta, dobio je priznanja na međunarodnim filmskim festivalima i osvojio je Peabody nagradu. WHAT IS THIS FILM CALLED LOVE? je naišao na pozitivne reakcije i osvojio je nagradu za režiju od BAFTA-e Škotske. Njegov film HERE BE DRAGONS istražuje ulogu filmskih arhiva, posebno u Albaniji, te je osvojio Grand Prix na Filmskom festivalu u Rumuniji. Njegovi filmovi često istražuju teme seksizma, rasizma i feminističkog pogleda, poput filma LIFE MAY BE koji je režirao u saradnji s Maniom Akbari. Njegovi radovi su dobili priznanja širom svijeta, a film WOMEN MAKE FILM je izazvao veliku pažnju i osvojio nagradu za inovativno pripovijedanje Europske filmske akademije. Kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Marku Cousinsu bit će uručeno Počasno Srce Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala. MASTERCLASS SA CHARLIJEM KAUFMANOM / ponedjeljak / 14. august / 10:00 – 11:30 Charlie Kaufman je američki scenarist, reditelj i producent, te dobitnik Oscara. Za svoj revolucionarni scenarij iz 1999. godine BITI JOHN MALKOVICH, nominovan je za nagradu Američkog udruženja pisaca, Oscara i Zlatni globus, a osvojio je nagradu Independent Spirit za najbolji prvi filmski scenarij.

Charlie Kaufman . Getty Images Charlie Kaufman . Getty Images

Kaufman je 2002. godine napisao scenarije za dvije visoko cijenjene filmske adaptacije: CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND i za meta-komediju ADAPTACIJA., koja je Kaufmanu donijela nagradu Američkog udruženja pisaca i Oscara. Za scenarij za film ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND Michaela Gondrya iz 2004. godine, Kaufman je ponovo dobio nagradu Američkog udruženja pisaca i Oscara za najbolji originalni scenarij. Godine 2008. dobio je drugu nagradu Independent Spirit, ovaj put za režiju postmoderne psihološke drame SYNECDOCHE, NEW YORK. Charlie Kaufman je dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 29. Sarajevo Film, a priznanje će mu biti dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. MASTERCLASS SA LYNNE RAMSAY / srijeda / 16. august / 10:00 – 11:30 Lynne Ramsay je škotska rediteljica, scenaristica i producentica. Rođena u Glasgowu, Lynne Ramsay se smatra jednom od najoriginalnijih i najuzbudljivijih autorica koje danas rade u nezavisnoj kinematografiji.

Lynne Ramsay . Brigitte Lacombe Lynne Ramsay . Brigitte Lacombe

RATCATCHER, njen debitantski dugometražni film, imao je premijeru u sklopu programa Un Certain Regard na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je dobila nagradu Posebno priznanje. Njen film MORAMO RAZGOVARATI O KEVINU (WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN) je bio jedini britanski film nominovan za Zlatnu palmu u zvaničnoj konkurenciji na Filmskom festivalu u Cannesu 2011. godine. Film je imao nekoliko BAFTA nominacija i osvojio nagradu za najbolju režiju na dodjeli Britanskih nezavisnih filmskih nagrada (BIFA), nagradu za najbolji film na Filmskom festivalu u Londonu i nagradu za najbolji scenarij Udruženja pisaca Velike Britanije. Ramsey je u skorije vrijeme režirala 18. film za Miu Miu antologiju kratkih filmova ŽENSKE PRIČE. Riječ je o osjetljivom i katarzičnom kratkom dokumentarcu BRIGITTE o francuskoj fotografkinji Brigitte Lacombe, koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji 2019. godine. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, Lynne Ramsay bit će uručeno Počasno Srce Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala. MASTERCLASS SA JESSICOM HAUSNER / četvrtak / 17. august / 10:00 – 11:30 Jessica Hausner rođena je u Beču 1972. godine. Njen dugometražni prvijenac LOVELY RITA premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu u okviru programa Un Certain Regard 2001. godine. I sa svojim drugim filmom, HOTEL, ponovo je u Un Certain Regard programu, 2004. godine. Godine 2009. LOURDES je uvršten u takmičarski program Filmskog festivala u Veneciji gdje je osvojio FIPRESCI nagradu. AMOUR FOU (2014) premijerno je prikazan u programu Un Certain Regard, a LITTLE JOE (2019), peti dugometražni film Jessice Hausner i njen prvijenac na engleskom jeziku, bio je u tamičarskom programu festivala u Cannesu, gdje je Emily Beecham osvojila nagradu "Prix d'interprétation féminine" za najbolju glumicu.

Jessica Hausner . Facebook Jessica Hausner . Facebook