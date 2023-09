El Čapova žena se za njega udala na 18. rođendan: "Bila je to ljubav na prvi pogled"

Stoga i ne čudi da je sa 17 godina srela "čovjeka svog života", El Čapo Guzmana koji je već u to vrijeme bio institucija i šef zloglasnog kartela "Sinaloa".

Ljubav na prvi pogled

Uprkos razlici u godinama, bila je to ljubav na prvi pogled.

- On me nije osvojio velikim poklonima, nego načinom na koji se sa mnom ophodio - rekla je Koronel kasnije u jednom intervjuu. Na njen 18. rođendan sretni par se vjenčao u jednoj crkvi. Njemu je to četvrti brak.

Nakon udaje Koronel vodi relativno normalan život te je studirala novinarstvo na Univerzitetu Sinaloa. 2011. godine odlazi u Kaliforniju, gdje je rodila blizanke. U rodnom listu, međutim, ne stoji ime oca. Ipak, voljela je pokazivati svoj život na Instagramu pa su je prozvali Kardašijankom iz Sinaloe. Jednom prilikom je na dekoraciju za dječiji rođendan potrošila 20 hiljade dolara.