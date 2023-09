''Suprugova afera me slomila, a sada sam saznala da ima i dijete s ljubavnicom''

Kada sam saznala da je moj suprug imao aferu, bila sam potpuno slomljena, ali zajedno smo naporno radili kako bismo ponovo obnovili našu vezu. Pet godina kasnije otkrila sam da ima dijete sa svojom ljubavnicom. Kako možemo prijeći preko toga, napisala je jedna žena za psihoterapeutkinju Deidre.



Uhvatila ga s njom

U braku su 20 godina, a zajedno imaju dvije kćerke od 10 i 8 godina. Prvi put je posumnjala da nešto nije uredu kada se počeo drugačije ponašati. Počeo je razgovarati na mobitel izvan kuće i držati do svog izgleda. Nije joj htio ništa priznati pa se odvezla do njegovog ureda nakon posla i uhvatila ga s ljubavnicom.

- Kad sam mu rekla šta sam vidjela i zaprijetila razvodom, problijedio je. Rasplakao se i izvinio, obećavajući da više nikada neće učiniti nešto slično. Odlučila sam mu pružiti još jednu priliku i oprostiti mu. Mislila sam da je tome kraj i stvari su se činile bolje nego ikad. No, nedavno sam pronašla fotografiju dječaka uz krevet. Afera je trebala završiti, ali očito još ima kontakt s ovom ženom. Opet se osjećam tako zbunjeno i povrijeđeno - nastavila je.

Kontakt s majkom

- Ponovo vjerovati svom suprugu, bit će stvarno teško. Reci mu šta si pronašla. Objasnite da želite da vaš brak opstane, ali da je to nemoguće dok on ne prizna istinu. On ima trajnu odgovornost za ovo dijete, što će gotovo sigurno značiti kontakt s majkom. To je nešto s čime ćete se morati redovno boriti, pa biste li mogli živjeti s tim? Dobro razmislite možete li imati vezu s tim dječakom, pogotovo jer je polubrat vaše djece - odgovorila joj je stručnjakinja.