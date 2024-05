Dodik: "Kako se Lagumdžija mogao obraćati na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, pa on ne predstavlja RS"

On jeste ambasador, ali ne može da govori u ime BiH, tamo je predstavljao samo muslimanski narod. Na taj način pokušano je da se omalovaži to što je rekla Željka Cvijanović, ali to nisu uspjeli. Zlatko Lagumdžija nije mogao da nastupi bez usaglašenog stava Predsjedništva BiH. On ponovo na takav način ruši BiH jer ne poštuje njene institucije, a za to krivi druge - poručio je Milorad Dodik.