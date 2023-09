Ukrao je zaručnički prsten svog brata kako bi zaprosio djevojku

Dvadesetšestogodišnji muškarac se posvađao sa svojim bratom nakon što mu je ovaj ukrao zaručnički prsten kako bi zaprosio svoju djevojku. On je na Redditu objasnio da je kupio zaručnički prsten da bi zaprosio svoju djevojku na njihovu godišnjicu krajem mjeseca, ali kada je to rekao svom 33-godišnjem bratu, on mu je rekao da i on planira zaprositi svoju djevojku, prenosi Metro.



Odbio da mu posudi

Na iznenađenje autora objave, njegov brat pitao ga je može li mu posuditi prsten koji je kupio da ga iskoristi kao ''zamjenski'' prije nego što odvede svoju djevojku da sama odabere svoj prsten.

- Prvo sam mislio da se šali, ali ne - napisao je muškarac.

- Njegov plan je bio zaprositi svoju djevojku, objasniti da koristi moj prsten kao zamjenski, a zatim je odvesti da kasnije odabere svoj prsten.

- Njegovo je obrazloženje bilo da ne želi potrošiti previše novca u slučaju da ona ne pristane. Ali, ja sam taj njegov prijedlog odbio - dodaje. Ali, to nije bio kraj. Samo nekoliko dana kasnije, otvorio je porodični grupni chat samo da bi vidio sliku ruke bratove zaručnice, koja nosi dotični prsten.

- Uzeo ga je prije nego što je napustio moj stan. Bio sam ometen poslom i nisam primijetio da ga nema sve dok njegova zaručnica nije poslala svoju sliku s prstenom u naš porodični grupni chat - rekao je.

- Nazvao sam ga da pitam za prsten, a on se odmah izvinio i rekao da će održati obećanje i vratiti mi ga. Ali moja djevojka ga je već vidjela, a njegova zaručnica objavila je sliku na društvenim mrežama, tako da je bilo besmisleno za mene korištenje istog prstena - objašnjava.

Vjerenica objavila sliku

Ispostavilo se da je njegov brat rekao svojoj zaručnici da je prsten samo zamjenski, ali joj nije rekao odakle ga je dobio.

- Osjećao sam se više ljutito i izdano zbog toga što mi je išao iza leđa i uzeo prsten nakon što sam rekao ne nego zbog činjenice da ga je ukrao - rekao je iznevjereni muškarac.

- Poznajem i njegovu zaručnicu dovoljno da znam da ne bi voljela saznati da je to moj prsten, pa sam rekao bratu da ću joj reći istinu ako mi ne kupi novi zaručnički prsten.

Prijetnja je upalila, ali on i njegov brat se i dalje svađaju.

- Moj brat je kupio prsten, ali me i dalje optužuje da sam bezobziran i djetinjast - napisao je.

- On je uporan s time da bi mi vratio prsten da sam mu dao priliku i da mu nisam trebao prijetiti. Sada odbija razgovarati sa mnom. Ne znam više šta da mislim o ovome. Obično bih razgovarao s bratom o tim stvarima i nadrealno je da je on taj s kojim se svađam. Ne mogu reći svojoj zaručnici, a mnogi naši prijatelji su zajednički.

Komentari osude

Komentatori se slažu da autor nije u krivu, a jedna je osoba napisala: ''Ukrao ti je prsten. Ima li on neku bolest ili oštećenje koje bi to moglo opravdati ili je on samo najgori brat na svijetu?'' Drugi je dodao: ''Postupci vašeg brata bili su vrlo sebični i mislim da nije razmišljao o posljedicama korištenja vašeg prstena i objavljivanja slika i svega. Ako je prijetnja da ćete reći njegovoj zaručnici bila jedini način da ga natjerate da shvati šta je učinio i da se postidi, onda ste to morali učiniti.''