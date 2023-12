Žena milionera se požalila: Ne smijem ni sjediti na prednjem sjedištu u automobilu

Domaćica često provodi dane večerajući u otmjenim restoranima i kupujući dizajnerske torbice, no ispričala je kako postoje i nedostaci njenog životnog stila.

- Biti domaćica iz Dubaija ima svoje prednosti i mane - objavila je u videu na TikToku.

Na snimci se vidi kako Raja sjedi u stražnjem dijelu automobila pored sina koji spava. "Mogu li sjesti naprijed, molim te?" pita supruga koji upravlja vozilom. Njen muž joj odgovara da ne može, a kada ona pita zašto, on kaže da je njen posao da čuva sina.

Mnogi su u komentarima podijelili svoja razmišljanja o Malaikahinom životnom stilu. "To je činjenica što vam on govori. Možete odabrati sami", "Biram sjediti straga s dvoje djece jer što je to drugačije ako sjedim naprijed, pa moja su djeca važnija", "Sjedit ću straga samo da imam takav način života", bili su samo neki od komentara, piše Index.hr.