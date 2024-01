Ne gubite vrijeme: Ove navike kod partnera nikada nećete promijeniti

Ključ stabilnih i uspješnih veza je prihvatanje partnera onakvim kakav je, uz dodatak puno iskrene komunikacije i održavanja psihičke i fizičke bliskosti. S druge strane, pokušaji da se partner promijeni i razočaranje zbog neuspjeha česti su krivac raspada veza, pa i brakova, piše Daily Mail.

Tom se temom pozabavila slavna seksološkinja i ljubavna savjetnica Trejsi Koks, koja iz iskustva u bračnom savjetovanju navodi stvari koje kod partnera ne možemo da promijenimo pa ih ili treba prihvatiti kao takve, ili se razići ne mučeći niti sebe niti partnera.

Problemi sa zavisnošću

Statistika pokazuje da je broj izliječenih zavisnika (bilo od alkohola, droge, klađenja itd.) vrlo nizak - nažalost, manje od 10 posto ljudi uspije da se dugoročno kloni svoje zavisnosti.

Ljudi koji vjeruju da će se partner odreći zavisnosti zbog njih, najčešće se grdno varaju. Oni mogu da služe kao podrška, ali konačan rezultat u potpunosti zavisi od zavisnika, prenose 24sata.

Ključne karakterne crte

Ne samo da su neke karakterne crte urođene i da su konstanta u ljudskim životima, već se većina osobina ličnosti bespovratno formira do 18 godine života.

To ne znači da se neke promjene ne mogu dogoditi, ali one nisu drastične i prvenstveno zavise od iskustava pojedinca. Nedavna studija Univerziteta Harvard pokazala je da je do tridesete godine naša ličnost gotovo 'isklesana'.

Njihov odnos s porodicom

Bilo da je vaš partner mamin sin, partnerka žena koja se prije svake odluke mora posavjetovati s majkom ili pak su jedni od onih koji svoje roditelje ne doživljavaju - ne računajte na to da možete uticati na promjenu odnosa koji se gradio godinama. On ima svoju dinamiku i zavisi od dvije strane koje su ga stvarale.

Naravno, partneru se može ukazivati na neke bolje načine rješavanja problema, mirniji pristup, više pažnje ili pak više odmicanja - ali se temeljni odnos i stav roditelja prema njihovom djetetu i obrnuto - ne mijenja.

Hobije u kojima uživaju

Bilo da je riječ o vožnji motora, vježbanju, čitanju knjiga, igranju igrica ili baštovanstvu - ono što neko voli i pruža mu veliko zadovoljstvo nije nešto čega će se olako odreći.

S druge strane, ako se mora odreći pod prisilom, ostaće frustracija, tuga i stvari koje nagrizaju svaki odnos - pa je zato najbolje pronaći partnera s kojim dijelimo hobije ili vam barem ne smetaju.

Religijska uvjerenja

Partner je ateist, a vi ste religiozni ili obrnuto? Sistem vjerovanja je nešto što se formiralo u ranom djetinjstvu i osnov je karaktera kao i osnove osobine ličnosti, a traženje da se ti stavovi promijene je licemjerno, neopravdano i bezobrazno - ono govori da nam se partner zapravo ne sviđa onakav kakav jeste.

Stav prema varanju

Ako vaš partner/partnerka ima prošlost u kojem je varao/la, velike su šanse da će to nastaviti da radi i u budućnosti, jer je takvo ponašanje odraz stava koji ima prema nevjeri.

Jedino što može eventualno dati nadu je razlog za prevaru - ako se taj razlog neće ponoviti u vašem odnosu, onda on ne mora nužno da utiče na budući odnos.

Način komunikacije

Svako ima svoj osobeni način komunikacije i to je nešto što podsvjesno proizlazi iz naše ličnosti. Već u prvim ljubavnim svađama lako je uočiti jesu li stilovi komunikacije srodni, odnosno jesu li ljudi u stanju da komuniciraju o svojim problemima, što je ključno za njihovo rješavanje. Ako je jedan od partnera komunikator koji kažnjava šutnjom ili pokušava da dominira vikom, ne računajte da to može da se promijeni.