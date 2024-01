„Zašto sam 2.000 puta odglumila orgazam“

Nedavno, tokom večere, pitala sam četiri svoje prijateljice da li su ikada lažirale orgazam. Gledale su me kao da sam idiot. „Mi smo žene“, odgovorila je jedna kolutajući očima, „to je praktično uvjet“, piše Zadovoljna.rs.

Od svoje 30. godine oporavljam se od lažiranja orgazma i, kao i većina zavisnika, na sebe gledam uz kombinaciju saosećanja, žaljenja i poštovanja što sam toliko posvećena tome. Ako je ova sveobuhvatna prevara sasvim očigledno negativna za sve uključene, zašto onda to i dalje radimo?

Tjeranje inata

Izgubila sam nevinost sa 16 godina. Nakon tih značajnih 20 sekundi, moj momak me pogledao s osmijehom. „Jesi li svršila?“, upitao je. „Uh… da“, promrmljala sam, ne želeći da kvarim trenutak. Tada nije bila poenta u svršavanju. Seks se odnosio na važnije stvari, kao što su validacija, pritisak vršnjaka i tjeranje inata mojim katoličkim roditeljima. Plus, jednostavno biti go s nekim je bilo uzbudljivo.

Međutim stvarni „seksualni“ dio je izgledao kao umetanje tampona iznova i iznova. Kada sam bila sama, mogla sam da svršim za četiri sekunde, ali sa drugom osobom u prostoriji moja vagina je odjednom imala socijalnu anksioznost. Orgazmi nisu bili nešto što je bilo izvan mog domašaja, već apstraktni koncept koji je udaljen mnogo galaksija.