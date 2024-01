Ove tri stvari razlikuju dobar seks od prosječnog

Nedavno je u časopisu Sekualiti & Culture objavljena studija koja je otkrila šta je odličan seks, a za nju su istraživači sa Državnog univerziteta u Misuriju obavili intervjue sa 78 seksualno aktivnih učesnika oba spola, različitog uzrasta, porijekla i seksualne orijentacije; zar ne bi došli do univerzalnog odgovora šta seksualno iskustvo čini „sjajnim“.

Urađena studija

- Prijateljica me jednom pitala: „Šta je uopće dobar seks? Šta čini odličan seks? Postoji li standard za to?'' To me navelo na razmišljanje i brzo sam shvatila da zaista ne postoji jedan odgovor - rekla je autorica studije i vanredna profesorica sociologije MSU Ališa M. Voker.

- Počela sam da se pitam da li ljudi dijele definiciju dobrog seksa, i da li je ono što ja smatram odličnim u seksu odlično za nekog drugog. Sama sam odlučila da uradim studiju i saznam - kaže Voker, a pokazala je i da se većina ljudi slaže da se odličan seks sastoji od tri stvari; orgazam, emocionalna povezanost i hemija.

- Većina učesnika kaže da su orgazmi suštinski element njihovog seksualnog iskustva, ali dok su neki fokusirani samo na sebe, drugi kažu da su ''recept'' za nezaboravan seks samo međusobni orgazmi. Bilo je i žena koje su seks smatrale odličnim samo ako su doživjele višestruke orgazme, ali i one koje su rekle da im orgazam nije ni potreban da bi imale sjajan seks s nekim.

Orgazam, hemija i emocija

Još jedan važan element za natprosječan seks, kaže Voker, za mnoge je bila emotivna veza sa partnerom, kaže autorica studije, a neki su objasnili da ona može postojati i bez romantične ljubavi. U studiji za 16 učesnika nije bila potrebna ni emotivna veza za vrhunski seks, dok je njih osam potpuno izjednačilo tu komponentu s ljubavlju, a istraživači su primijetili i da su ta razmišljanja uglavnom određena spolom; pa neke žene daju prednost i emocionalnoj vezi nad fizičkim zadovoljstvima…

- Mnogi učesnici su podijelili svoje uvjerenje da muškarac ulaže u orgazam svoje partnerice samo kada je emotivno uložen u nju, a neke žene su objasnile da emocionalna komponenta često određuje njihov orgazam - napisali su istraživači, koji također kažu da je treća stvar koja određuje dobar seks je također prilično apstraktan, a radi se o ''hemiji'' između partnera.

Iako je nedokučivo, većina učesnika se složila da hemija zahtijeva i emocionalnu i fizičku reakciju i da ili postoje ili ne postoje, sredine nema. Ova hemija, tvrde učesnici, omogućava im da vole drugu osobu i da joj vjeruju dovoljno da uživaju u seksu i fokusiraju se na vlastito zadovoljstvo.

Seksualna želja

- Vaša ideja o tome šta čini seks odličnim može se razlikovati od ideje vašeg partnera - kaže Voker.

- Seks koji je dobar za nju ili njega može biti osrednji ili čak loš. Zato je važno da uvijek komuniciramo jedni s drugima. Što smo otvoreniji po pitanju svojih seksualnih želja i potreba, veća je vjerovatnoća da će naša iskustva ispuniti naša očekivanja - zaključila je ona za NY Post, a prenosi Večernji.