Rastala se od supruga 48 sati nakon vjenčanja: "Njegova šala je bila ponižavajuća"

Vjenčanje je jedan od najvažnijih dana u životu svakog para. Na taj dan se svi nadaju da će sve ići po planu. No, jednu je mladenku njen partner doslovno rasplakao baš na njihov poseban dan.

Mladenka je partnera prije toga molila da ne izvodi okrutne šale na njen račun. Ljutita žena bila je izbezumljena onim što je njen muškarac smatrao vrlo smiješnim - i sada se razvodi 48 sati nakon vjenčanja. Svoju ispovijest podijelila je na Redditu, piše Index.hr.

Svoju priču započela je rekavši da objavu piše dva dana nakon vjenčanja. Žena je bila sa svojim partnerom 4 godine. Bili su zaručeni godinu dana.

Upozorila ga

Sve je počelo nekoliko mjeseci ranije kada je primijetila da njezin suprug Džejk (Jake) gleda videosnimke svadbenih šala.

- Između ostalog, ti videi su prikazivali neugodne fotografije mladenke koje su puštali na projektoru ispred prostorije pune gostiju ili bacanje torte u mladenkino lice. Odmah sam mu rekla da ne želim tako nešto na našem vjenčanju. Samo se nasmijao i rekao da ne planira ništa takvo. Mislila sam da je to kraj, ali stalno bih ga uhvatila kako se nešto čudno dogovara s prijateljima. Odjednom je htio izabrati fotografa za vjenčanje i tortu - napisala je žena.

Žena je istakla da je bila toliko zabrinuta oko vjenčanja da je odlučila još jednom razgovarati sa svojim budućim suprugom. Ona ga je dan prije podsjetila da će, ako napravi neku šalu, odmah prekinuti s njim.

Kad je došao dan vjenčanja, sve je teklo glatko do trenutka kada je trebalo rezati tortu. Cijela je soba gledala kako mladenka radi prvi rez, a fotograf stoji ispred para s fotoaparatom u ruci.

Odjednom, žena je osjetila ruku na potiljku, koja joj je gurala lice u tortu. Nije stradala samo njena šminka nego i cijela vjenčanica. Cijela prostorija se smijala, a njen suprug je bio najglasniji.

Žena se prisjetila kako je baš u tom sramotnom trenutku fotograf okinuo fotografiju, a Džejk je rekao da je to sada njihova fotografija s vjenčanja. Okrenula se, pljusnula ga po licu i uplakana istrčala iz sobe.

Partnerov brat Frenk joj je pomogao

Žena dalje piše kako je otrčala do WC-a i počela plakati kad je iznenada čula glasnu viku iz hodnika. Bio je to Frenk (Frank), brat njenog muža. Jedva je razumjela što govori, a kad je izašla iz WC-a, on ju je čekao.

Frenk je rekao da joj Džejk ima nešto za reći. Džejk se tresao i ispričavao se ne gledajući ženu u oči. Frenk mu je rekao da je pogleda u oči i ponovno se ispriča. Čak se i sama žena u tom trenutku pomalo bojala Frenka, jer ga je oduvijek smatrala dobrim i nježnim čovjekom. Priznala je da ga nikad prije nije vidjela ljutitog.

Žena je pitala Frenka smatra li on da ona pretjeruje jer se želi rastati od supruga, a on je rekao da ne jer po njemu ona zaslužuje bolje, a i nije ga briga kako se osjeća njegov brat jer si je sam kriv. Tada joj je rekao da će joj on pomoći oko prenošenja stvari i dao joj je svoj broj.

Žena se konačno odlučila rastati i podnijela je zahtjev za razvod te je o tome obavijestila njega i svoju porodicu. Džejk joj je samo rekao da to ne radi jer je to samo bezazlena šala. Žena piše da su joj i njegova i njena porodica govorili da bi bilo smiješno raskinuti njihov brak zbog šale. Ali ona to vidi drugačije.

- Ako mi ovako nešto učini unatoč višestrukim zahtjevima da to ne radi, čak i nakon što je obećao da to neće učiniti, onda mu ne mogu vjerovati. Bez obzira što mi obeća. Moram pretpostaviti da se može i hoće dogoditi suprotno. I da ga uopće nije briga kako se ja osjećam - napisala je žena.