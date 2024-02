Trend se nastavlja: Dženifer Lopez pokazala novu ogrlicu koju je posvetila Benu Afleku

Da cvjeta od ljubavi još je jednom pokazala Dženifer Lopez (Jennifer), koja je povodom Dana zaljubljenih objavila make-up video na svom Instagram profilu, a njeni fanovi odmah su primijetili jedan detalj.

Naime, na videu 54-godišnja pjevačica i glumica nosi ogrlicu na kojoj piše prezime njenog supruga, 51-godišnjeg glumca i filmskog producenta Bena Afleka (Afflecka).

Riječ je o ogrlici koju smo mogli vidjeti na Keri Bredšo (Carrie Bradshaw) u popularnoj seriji "Sex and the City", nakon koje je ovaj model postao "it" komad koji su nosile žene širom svijeta. Među fanovima ogrlice našla se i J.Lo, koja je natpisima na privjesku više puta odala počast ljubavi koju je obnovila s Aflekom, piše Gloria.