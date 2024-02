Bilo im je suđeno: ''Snimila sam supruga na selfiju dvije godine prije nego što smo se upoznali''

Džen se smješka na selfi fotografiji iz kafića, a iza je njen suprug, no oni u tom trenutku nemaju pojma da će se opet sresti, a onda i zavoljeti te vjenčati.

Džen (Jenn) i Džon Lidel (Jon Liddel) nalaze se na istoj fotografiji iz 2012. godine, no tada se još ne poznaju. Ona je to shvatila gledajući stare fotografije koje je objavila na društvenoj mreži.

View this post on Instagram

- Još se tresem gledajući ovo - izjavila je Džen.

- Bili smo na istom mjestu, ali nismo znali da postojimo - objasnila je.

Video zatim prikazuje par zajedno dvije godine kasnije prije nego što slijedi slika s dana njihovog vjenčanja 2021.

Njeni pratioci komentirali su da ta fotografija potvrđuje ''teoriju nevidljivih struna'', u kojoj su dvije duše zauvijek povezane nevidljivom niti sudbine.

Temelji se na ideji da je ''sam svemir spojen nevidljivim nitima koje nas sve vode do naših sudbina'', rekla je čitateljica aure i vidovnjački medij Megan Firester za Well And Good. Međutim, Džen vjeruje da se par upoznao u pravo vrijeme.