Djevojka dobila džekpot na lotu pa prekinula s dečkom: On je sad tuži, želi pola para

Bivši par iz Velike Britanije Majkl Kertlidž (Michael Cartlidge, 39) i Šarlot Koks (Charlotte Cox, 37) kupili su dva listića za loto i život im se preokrenuo – osvojili su džekpot od milion funti (oko 2,5 miliona eura). No priča nema sretan kraj. Prekinuli su nakon dobitka, a on sada prijeti i tužbom i želi pola novca, piše The Sun.



On je nagovorio

Priča kreće ovako.

Majkl i Šarlot iz Londona krenuli su jednog petka navečer u obližnju trgovinu po namirnice za romantičnu večeru. Za oko su im zapele grebalice britanske lutrije, ali Šarlot je kazala kako nema dovoljno novca pa se Majkl ponudio da ih on kupi.

-Rekao sam joj da ću prebaciti sredstva na njen račun jer nisam kod sebe imao bankovnu karticu. Ušao sam u aplikaciju mobilnog bankarstva i pokrenuo transakciju. Okrenuo sam mobitel prema njoj da joj pokažem, to se vidi i na kamerama iz trgovine - ispričao je.

Ali internetske veze nisu bile na njegovoj strani pa Šarlot nije uspio prebaciti novac jer nije mogao uloviti signal. Tako je na kraju Šarlot morala dati svih 10 funti - koliko su vrijedile dvije Dice Towers grebalice, od kojih je jedna na kraju ispala dobitna.

Međutim, Majkl tvrdi da je nešto kasnije uplata za te dvije srećke ipak prošla na Šarlotin račun. U tom trenutku to im više nije bilo važno jer se ispostavilo da je jedna od srećki dobitna i par je krenuo slaviti uz romantičnu večeru.

Umiješala se pravna služba

Nakon samo tri mjeseca veze počeli su planirati kako će kupiti stan i automobil. Otprilike tri sedmice nakon što ih je obradovala dobitna srećka od milion funti, par je morao srediti formalnosti u uredu britanske lutrije.

Trebali su se dogovoriti oko mogućnosti isplate, ali je Šarlot preko prijateljice zamolila Majkla da ode dok se ona sastaje s dužnosnicima iz lutrije. On je to i učinio, ali je ponio i dobitnu srećku.

I tu kreće rat. Majkl je odbio dati Šarloti dobitnu srećku koja je glasila na njeno ime, a tek ju je kasnije predao službenicima iz lutrije koji su odlučili razgovarati posebno s Majklom, a posebno sa Šarlot kako bi utvrdili ko će zapravo postati bogatiji za milion funti.

Mladi ljubavnici izazvali su takvu pomutnju u središnjici lutrije da je na kraju o svemu morala odlučivati pravna služba, koja je ranije ovog mjeseca obavijestila Majkla da sav novac pripada Šarlot te da on neće dobiti ni peni.

Ostao je i bez djevojke i bez novca

Portparol lutrije srušio je snove mladog Majkla o bogatstvu i jasno kazao: ''Samo jedno ime može biti na srećki i samo jedna osoba može primiti dobitak.'' Majklu sada jedino preostaje da podigne privatnu tužbu protiv svoje sada bivše djevojke.

- Šokiran sam. Da, Šarlot je platila za srećke, ali moja je ideja bila da ih kupimo. Pokušao sam joj prebaciti novac na račun i mislim da bi moralni čin bio da i ja dobijem svoj dio nagrade - kazao je ožalošćeni Majkl, koji je na kraju ostao i bez djevojke i bez novca, piše Index.