Pet horoskopskih znakova kojima sezona Riba donosi ogromnu sreću u ljubavi

Počela je sezona romantičnih i intuitivnih Riba koja će za pet horoskopskih znakova donijeti sreću u ljubavi.



Sezona Riba započela je 19. februara 2024. godine, a ovo razdoblje sa sobom donosi pregršt motivirajuće i romantične energije.

Bik

Bikovi su motivirani kompletnim doživljajem ljubavi jer ih na jednak način privlači i fizička i emotivna bliskost. Oni traže partnera s kojim će zajedno duboko doživljavati svijet oko njih, a tokom ove sezone očekuje ih zanimljivo romantično iskustvo. Posebno je dobra vijest za Bikove koji su ranije započeli odnos jer će se upravo tokom ove sezone taj isti odnos razviti u ozbiljnom smjeru kakav su priželjkivali, prenosi sensa.hr.

Rak

Rakovi su horoskopski znak koji mir pronalazi u bliskim odnosima s porodicom i prijateljima. Oni vole provoditi vrijeme uz uski krug najbližih, a tokom ove sezone ljubav će cvjetati u njihovom životu. Slobodni Rakovi konačno bi mogli upoznati nekog vrijednog pažnje i otvoriti srce kako već dugo nisu. Držati osobne granice čvrstima jako je važno, ali moraju pronaći način za sigurno i potpuno emocionalno povezivanje.

Lav

Lavovi su glasni, ponosni i jednostavno vole biti voljeni. Ljubavni odnosi za njih su itekako važni jer ne vole samoću. Ovo će biti plodno vrijeme za pronalazak ljubavnika koji će konačno odgovarati kriterijima kojima teže u ljubavi. Potrebno je ne pristajati na manje od onoga što traže – snižavanje kriterija nikada nije dobar korak za blagostanje u ljubavi.

Vodolija

Vodolije su vjerni i odani, a u partneru uvijek traže intelektualnu kompatibilnost. Potrebno im je pronaći partnera s kojim će moći voditi ravnopravan dijalog o različitim temama, a uskoro bi u njihov život mogla ući osoba sličnih afiniteta. Upoznat će nekog zanimljivog na neobičan način, što će unijeti dozu misterije u ovu vezu. Jačanje ljubavi osjetit će i Vodolije u dugim ljubavnim vezama – ova sezona prema njima je itekako blagonaklona.

Ribe

Ribe su jedan od najromantičnijih horoskopskih znakova, a poznate su po tome što vjeruju u ljubav do kraja života. One su osjetljive i brižne, a kada pronađu pravu osobu za sebe, učinit će sve da njihova veza uspije. Od partnera očekuju privrženost i pažnju, a njihov unutrašnji glas vodi ih do najsigurnijih odluka u ljubavi. Tokom ove sezone potreba za ljubavi bit će naglašenija nego ikada prije, a moguće je kako će doći do velikih promjena – slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu svoga života, a one u vezama konačno će odlučiti u kojem će se smjeru nastaviti taj odnos.