Ne trčite za ljubavlju: Da je želio biti s vama, on bi bio s vama

To je nešto što je teško prihvatiti. Ali istina će iscijeliti vaše srce puno brže nego da jednostavno dopuštate da se slama iznova i iznova, sve dok se konačno ne suočite s onim što ste cijelo vrijeme svejedno znali: Da je želio biti s vama, on bi bio s vama.

Mogući scenariji

Postoji milion mogućih scenarija ovdje. Lakše je kad je partner bio gad – sebičan, usredotočen samo na sebe, ako vas je koristio da učini nekog drugog ljubomornim, koristio vas općenito, ako je postupao prema vama loše, šta god.

No, puno teže je kada se radi o dobroj osobi, a vi je svejedno morate pustiti. Kad vam taj partner kaže da ste nevjerovatna osoba, ali da on jednostavno ne osjeća isto što i vi. Ili da vas stvarno voli, ali ne misli da ste vi „ona prava osoba“.

Ili kad jednostavno ne osjeća tako snažno kao i vi i želi biti iskren. Ili kad se ne može odlučiti jer je njegov um zbunjen, a osjećaji pomiješani, to u stvari znači da se boji povrijediti vas.

Taj osjećaj "zbunjenosti" je samo mekši način da na kraju kaže “ne”.

Da partner želi biti s nama, ne bi bio neodlučan. To bi samo bio odgovor kojeg bi duboko osjećao u želucu.

Krenite dalje

No, bez obzira je li on divan čovjek/žena ili kreten ili negdje između, radi se o vama, morate krenuti dalje. Jer, bez obzira na situaciju, bez obzira na to koliko dobro vas on tretira ili koliko ste se zabavljali zajedno i slagali, on ne želi biti s vama.

I to je istina. I to će biti vaša muka narednih nekoliko sedmica ili mjeseci, bez obzira koliko vi to ne želite. Jedina stvar koja vam može pomoći da krenete dalje je ružna istina: Da je želio biti s vama, on bi bio s vama.