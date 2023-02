Mali bok rajska plaža za savršen odmor

Mnogo je mjesta na svijetu na kojima se možete osjećati kao u raju, ali najčešće su to mjesta do kojih nije lako doći. Takva lokacija nema parking, nema kafiće i restorane, ali ima ono što je premorenom umu potrebno – pogled na kristalno plavo more i tišinu koja vas tjera da glasno slušate prirodu koja netaknuta čeka da vam se zauvijek uvuče u pamćenje. Mali bok je plaža na koju ćete se željeti vraćati, a evo i zašto.

Plaža Mali bok na otoku Cresu je malena plaža s kamenčićima na obali i pijeskom u moru. Put do plaže taje oko 50 minuta i cijelo se vrijeme do plaže spuštate klisurom. Automobil možete parkirati kod mjesta Orlec i na leđa nabaciti ruksak s hranom i tekućinom jer kada se jednom spustite do ovog malog raja, teško da ćete brzo poželjeti vratiti se u civilizaciju. To je jedno od onih mjesta na kojima možete vidjeti sve nijanse plave boje.