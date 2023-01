"Najviše" naseljeno mjesto u Evropi: Selo koje se dodiruje s oblacima

Između 2.060 i 2.200 metara nadmorske visine, na planini Šhara u Gruziji, u regiji Svaneti, nalazi se "najviše" naseljeno mjesta u Evropi.

Ušguli je zapravo zajednica četiri manja sela Žibiani, Čvibiani, Čažaši i Murkmeli, a u njima živi oko 70 porodica, odnosno oko 200 stanovnika.

Jedini put kojim može da se stigne do ovog sela je put koji vodi prema gradu Lentehiju, a on često nije dostupan. Tokom ljeta je, do najvišeg sela u Evropi, moguće doći automobilom, ali zimi to najčešće nije moguće. Snijeg prekriva čitavu oblast šest mjeseci godišnje.

Djeca idu lokalnu školu, a tu su i sve neophodne ustanove za funkcionisanje sela, navodi National Geographic. Međutim stanovnicima ovog sela to ne smeta. Oni su naviknuti na uvjete u kojima žive.

Posebna znamenitost ovog mjesta je kapela iz 12. stoljeća, sagrađena za vrijeme kraljice Tamar, a pored nje se još nekoliko objekata nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, od kojih su odbrambene kule posebno karakteristične za Svaneti - predio inače bogat historijom.

Stanovnici ova četiri seoceta važe za izuzetno gostoljubive.