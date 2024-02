Ove destinacije obavezno posjetite u Italiji: Očekuju vas prirodne ljepote i nezaboravno iskustvo

Na jezeru se nalazi nekoliko slavnih hotela, no nijedan se ne može mjeriti s tradicionalnim resortom Villa d’Este. Ova prava palača nedavno je renovirana, a može se pohvaliti i glamuroznim vrtovima, lebdećim bazenom i vrhunskom uslugom.

Italija je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svijetu, no putnici bi trebali znati da ova zemlja nudi više od uobičajenih izbora poput Rima, Venecije ili Amalfijske obale.

Ova destinacija možda je očita, no umjesto tradicionalnog hotela u gradu, odlučite se za smještaj izvan Firence. Luksuzni resort Villa La Massa smješten je na brežuljcima oko grada, a u Firencu vas iz njega vodi besplatan šatl. Najbolje vrijeme za posjetu je proljeće ili ljeto, a grad vam nudi fantastične restorane za večere, vožnju brodom po rijeci Arno – koja možda nije toliko dramatična kao vožnja gondolom u Veneciji, no svejedno nudi jedinstvene vizure grada s vode. U Villi La Massa možete uživati u novom bazenu, tečajevima kuhanja i impresivnim toplicama.

Rim

Mnoge porodice s djecom mogu putovati isključivo u ljetnim mjesecima, no Rim ljeti postaje pakao – kako po pitanju temperature tako i zbog nesnosnih gužvi. Ako je to jedini period kada možete putovati, ne morate preskočiti slavni Koloseum, Vatikan ili druge znamenitosti. Istražite grad, a potom pobjegnite od gužvi besplatnim šatlom do hotela Rome Cavalieri.

Ugniježđen u vrtovima s ogromnim stablima, ovaj povijesni luksuzni hotel ima nenadmašni pogled na grad. Hotel je odlična opcija, ne samo za one koji posjećuju Rim već i za one koji ovdje samo staju na putu za druge talijanske gradove.