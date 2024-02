Staza za sankanje u Italiji duga 10 kilometara: Ko god je probao, kaže da mora doći opet

View this post on Instagram

Prihvatljive cijene

Gondola do vrha staze košta 20 eura za odrasle, a 18 eura za djecu, dok mališani mlađi od četiri godine ne plaćaju. Za one koji žele da se sankaju uvečer, postoji i večernja karta od 34 eura. Za one koji ne posjeduju vlastite sanke, na samom lokalitetu postoji mogućnost unajmljivanja, i to po cijeni od 15 eura za jedne (uz zaštitnu kacigu), ali mnogi donose i svoje. Preporuka je da obujete cipele koje su dobre za pješačenje jer će vam one služiti za kočenje, kao i naočale.

Dnevni izlet

Roskopf je lako dostupan iz većih gradova u Italiji, što ga čini popularnim izborom za dnevne izlete. Bilo da ste iskusan sankaš ili se prvi put upuštate u ovu avanturu, staza za sankanje Roskopf u Italiji nudi nezaboravno iskustvo koje kombinira adrenalin, prirodu i zabavu za sve generacije.