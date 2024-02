Orient Express prvi će put povezati Pariz i Portofino: Cijena prava sitnica

Kad se spomene Orient Express, asocijacije su Agata Kristi (Agatha Christie), luksuz, glamur, putovanje od Pariza do Istanbula... U međuvremenu su se na popisu destinacija pojavljivali i drugi gradovi i zemlje, neke su i nestajale, poput nedavno Londona. Sada se najavljuje nova linija, do jednog od najpopularnijih italijanskih ljetovališta.

Ovo je prvi put da će ovaj voz posjetiti Italijansku rivijeru, no neće biti i posljednji, jer je plan ponavljati ovu rutu svake godine, no datumi za 2025. još nisu potvrđeni. Uprkos spomenutom imenu, voz neće ići do Venecije. Osim toga, karte će se moći kupiti samo za jedan smjer, oni koji žele natrag u Pariz vozom morat će se zadovoljiti „običnim“ vozom preko Đenove i Milana, pa onda superbrzim vlakom Frecciarossa do francuske prijestonice.