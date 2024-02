Birate li destinacije po održivosti: Norveška je "najzelenija" zemlja Evrope

Kad odlučujemo o mjestu na kojem ćemo provesti sljedeći godišnji odmor, obično se vodimo onim što nas zanima, ili ljepotom odredišta, možda povijesnom baštinom, često i cijenama. No, novo doba nosi i nove kriterije, jedan od njih je i procjena koliko neka država, regija ili grad ulažu truda u zaštitu okoliša.

Turizam i ekologija često su u opreci, jer masovna putovanja sve su samo ne u službi zaštite prirode, pa to ovaj kriterij čini još važnijim, a zemlje koje zaslužuju nositi titulu „zelenih“ mogu računati da će u budućnosti privući ekološki svjesne putnike. Proučavanjem koje države imaju pravo nositi tu titulu pozabavila se švedska kompanija Hemsol, specijalizirana za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, i napravila top listu deset „najzelenijih“ država Evrope, piše Tportal.hr.

Kojim su se kriterijima vodili? Onim najočitijim: statističkim podacima o brojnim elementima života, od udjela obnovljivih izvora energije preko postotka recikliranog otpada do javnog transporta. Dalje, istražili su raširenost šuma, farmi i emisije ugljendioksida. Rezultat je popis zemalja koje su najviše posvećene očuvanju i zaštiti okoliša.

10. Slovenija

I inače poznata po prirodnim ljepotama, posebno planinama i rijekama, Slovenija je već dugo jedan od uzora kad se spomene toliko korišteni pojam „održive destinacije“. Štiti svoju prirodu zakonima, a u zelenim politikama posebno prednjači Ljubljana, čijih je 75 posto površine pokriveno parkovima i drugim zelenim površinama.

9. Švicarska

Švicarski gradovi iznimno su posvećeni konceptu održivosti. Cirih ima stroge propise oko korištenja energije i smanjenja otpada, odličan javni prijevoz i ekološka načela gradnje. Glavni grad Bern je energetski učinkovit s velikim zelenim površinama, trgovinama koje se vode „zero waste“ načelima, restoranima s lokalnim izvorima namirnica i zaštićenom srednjovjekovnom jezgrom po kojoj su raširene fontane s pitkom vodom.

8. Luksemburg

Ova minijaturna zemlja uzor je u posvećenosti održivosti. Prva su zemlja koja je uvela besplatan javni prijevoz, a isto tako su na putu da do 2030. 25 posto potrošnje energije ide iz obnovljivih izvora.

7. Njemačka

Njemačka je zemlja prepuna ekoloških hotela, a transportna mreža u cijeloj zemlji oslanja se najviše na vozove. Pritom, njihov pogon je 100-postotno električni, dakle ekološki.

6. Estonija

Baltička zemlja je mjesto na listi zaslužila mrežom ekoloških hotela, restoranima koji se opskrbljuju na lokalnim farmama, besplatnim javnim prijevozom za svoje stanovnike i brojnim zelenim inicijativama. Također, Estonija je bogata prirodnim ljepotama koje se mogu obići pješačenjem i planinarenjem, te šumama punim mitoloških priča.

5. Švedska

Među zemljama na listi Švedska je druga po učešću obnovljivih izvora u proizvodnji energije. Nadaju se da će do 2045. eliminirati svoje emisije stakleničkih plinova, ako ne i ranije. Plan je za 85 posto smanjiti emisije plinova u odnosu na nivoe iz 1990. Velike površine pokrivene su šumama, a glavni grad Štokholm ima jednu od najvećih koncentracija ekoloških hotela na svijetu, odlično razvijenu reciklažu otpada i brojne ekološki orijentirane trgovine.

4. Island

Njihov visok plasman nije iznenađenje. Skoro 100 posto energije dobivaju iz obnovljivih izvora, imaju jednu od najnižih emisija ugljendioksida na svijetu, i predvodnici su korištenja energije iz obnovljivih izvora u Evropi. Nadaju se da će ugljičnu neutralnost dosegnuti do 2040. i smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40 posto do 2030. u skladu s Pariskim sporazumom. Zbog toga su donijeli akcijski plan za klimu koji predviđa 48 različitih aktivnosti na smanjenju emisija.

3. Finska

Zemlja hiljadu jezera najbolje što može promovira zeleni način života. Oko osamdeset posto teritorija je pod šumama, a hvali ih se po najkvalitetnijem zraku i vodi na svijetu. Prije dvije godine izglasali su novi klimatski zakon koji predviđa smanjenje ugljičnih emisija za 60 posto do 2030., 80 posto do 2040., i 90 posto do 2050. Ugljičnu neutralnost planiraju dosegnuti do 2035.

2. Austrija

Beč je redovno na popisima gradova s najboljom politikom održivosti na svijetu. Glavni austrijski grad želi postati ugljično neutralan do 2040., polovica grada pokrivena je parkovima, vrtovima i drugim zelenim površinama, a troše daleko manje energije nego cijeli ostatak zemlje. Austrijanci koriste javni prijevoz više nego stanovnici većine drugih zemalja, a u Evropi su prvi po tome. Drugi su na svijetu po količini recikliranog otpada, no istovremeno su šesti po emisijama ugljendioksida.

1. Norveška

Norveška ima drugu najvišu stopu korištenja obnovljivih izvora energije na listi, velike obrađene površine i potpisnica je Pariskog sporazuma kojim se obvezala na postizanje nultih emisija ugljika između 2045. i 2055. Tamošnja vlada ulaže skoro 300 miliona eura godišnje na očuvanje tropskih šuma širom svijeta i unapređenja kvaliteta života tamošnjih stanovnika. Glavni grad Oslo je jako posvećen ekologiji, s mnoštvom zelenih politika kojima se štiti priroda, sasvim elektrificirani javni prijevoz i razvijenu održivu restoransku scenu.