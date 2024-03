Luksuzna atrakcija u Africi

The Train on the Bridge je hotel u Skukuzi u Nacionalnom parku Kruger, jednom od najvećih afričkih rezervata divljači i dio je UNESCO-ve Svjetske baštine.

Sastoji se od kompleta vagona renoviranih u 24 moderna apartmana s balkonima i bazenom s pogledom na rijeku Sabie, a uključuje luksuzni smještaj s intimnim pogledom na divlje životinje, uključujući viđenje afričkih ljubimaca lavova, leoparda, nosoroga, slonova i bizona.

Lokalni vodiči

Vozovi su nekada bili od vitalnog značaja za turiste koji su dolazili do Krugera, pa su čak i parkirali preko noći na istom mostu na kojem se danas nalazi hotel.

Nova željeznička pruga izgrađena na rubu Krugera 1970-ih gurnula je prugu i most Selati u penziju, ali 2016. nastala je ideja da se mostu vrati nekadašnji sjaj.

Žarište divljih životinja

Unutrašnjost vagona je renovirana s modernom završnom obradom, iako s nekoliko art deco ukrasa. Ako gosti ostave otvorene zavjese, mogu se probuditi sa zorom i uloviti prve znakove života napolju s prozora okrenutih prema istoku.

Rijeka je žarište divljih životinja, što znači da gosti mogu provesti cijeli dan izležavajući se na balkonima ili plivajući u bazenu dok provjeravaju aktivnosti ispod.

Vodiči, uključujući starijeg vodiča Tulija Nisija (Thulija Mnisija), regrutovani su u sklopu napora da se lokalna zajednica uključi u preduzeće. Nacionalni park Kruger omogućava safari iskustva u samovožnji, ali Nisi kaže da ne postoji zamjena za vodiča.

Krokodilski karpačo

Vrtlari su zasadili autohtone vrste na teritoriji hotela i njeguju kuhinjski vrt, a proizvodi se koriste u finom restoranu Kruger Shalati. Lokalne delicije koje se služe u prefinjenom ambijentu uključuju karpačo od krokodila i divljači.

Ako sve ovo zvuči kao previše divljih životinja i premalo vozova, Motsamayi Tourism Group također posjeduje Kruger Station, južno od mosta i dom posljednjeg voza koji vozi u parku.

Nasukana nakon što je većina kolosijeka u parku uklonjena 1970-ih, parna lokomotiva južnoafričke željeznice klase 24 proživjela je mnoge živote (uključujući pogrebnu kočiju bivšeg premijera) i sada uživa u sretnoj penziji zajedno s restoranom i barom.