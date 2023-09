Sinonim za luksuzna putovanja: Voz u kojem jedna noć košta 11.500 eura po osobi

Sigurno se svi slažemo da je Orient Express najpoznatiji voz na svijetu. U svojim zlatnim danima, 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća, prevozio je putnike od Pariza sve do Istanbula. danas je, međutim, sinonim za luksuzna putovanja za one koji to sebi mogu priuštiti.

Poznat po romanu

Legendarni voz Orient Express pojavio se u mnogim književnim i filmskim djelima, no posebno je poznat u romanu Agate Kristi (Agathe Christie) "Ubistvo u Orient Expressu".

- Uđite u svijet bezvremenskog glamura, gdje svaki vagon nosi novo iskustvo koje treba otkriti. Uživajte u vinu i večeri u pomno restauriranim vagon restoranima iz 1920-ih, prije nego što nazdravite u kultnom baru „3674“. Između raskošnih koliba i opipljive historije čeka vas zapanjujuće putovanje - napisali su na svojoj web stranici.

Krasi ga nevjerovatan raskoš što uključuje profinjene sobe, ali i druge prostorije u art deco stilu gdje ćete se osjećati kao da ste se vratili u prošlost. Putovanje Orient Expressom okuplja i veliki tim stručnjaka. Cijenjeni kuhari i ugostitelji su vam dostupni tokom cijelog putovanja, a posluga je dostupna čak i u spavaćim sobama. Pored kvalitetne hrane i vrhunskih koktela, možete uživati u muzici, za koju je zadužen pijanist.