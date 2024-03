Novo odmaralište na obali Južne Karoline

Na prelijepoj obali Južne Karoline, 2026. otvorit će se novo odmaralište, spa i stambena zajednica Six Senses, poznata po svom ekološkom i wellness pristupu.

Projekat obuhvata tri otoka: Hilton Head Island, Daufuskie Island i Bay Point Island.

Popularna destinacija

Otok Hilton Hed je popularna destinacija za američke turiste koji uživaju u atmosferi malog grada, bijelim pješčanim plažama i zaštićenoj prirodi.

Ovaj otok će biti glavna ulazna tačka u odmaralište i rezidencije, gdje će goste dočekati restoran i prodavnica sa lokalnim proizvodima. Kao kapija u život na vodi, služit će i kao pogodna tačka za goste Six Senses da uskoče na jahtu ili električni čamac kako bi započeli svoju avanturu vožnjom po prelijepom međuobalskom plovnom putu.

Fokus na životnu sredinu

Otok Daufuskie je najjužnij naseljeni morski otok Južne Karoline, koje karakterizira fokus na životnu sredinu, osamljene obale i bogata kultura. Fokus otoka Six Senses je regeneracija, što je centralno i u glavnom planu za sobe za goste i privatne apartmane, kao i vikendice raspoređene duž obale i morske šume.

Također će postojati ograničen broj brendiranih stambenih jedinica koje će imati pristup svim uslugama i sadržajima odmarališta, uključujući tim iskusnih vodiča za organiziranje aktivnosti.

Cjelodnevni restoran će biti upotpunjen specijalitetskim restoranom i barom, klubom na plaži, roštiljem pored bazena i raznim događajima. Kuhinja će predstaviti najbolje iz regiona, sa akcentom na sezonsku i domaću hranu.

Brojne aktivnosti

Pored vodenih sportova, jedrenja i pecanja, avanture će se nastaviti na kopnu gdje gosti mogu da uče o kulturi Daufuskie, uključujući studije u kojima će biti izložena lokalna umjetnička djela. Izvan odmarališta, gosti će također moći da uživaju u integrisanim farmama i golf terenu, gdje će atrakcije uključivati domaće životinje i terapiju konjima.

Six Senses Spa će gostima ponuditi putovanje otkrića u oblasti wellnessa kao dio sveobuhvatnog pristupa zdravlju. Program će uključivati jogu, meditaciju, posjete stručnjaka i personalizirani pristup dugovječnosti koji kombinira naučna znanja sa drevnom mudrošću.

Zaštićeni rezervat

Bay Point Island je privatni otok koji je okružen zaštićenim morskim rezervatom i nudi jedinstveno iskustvo boravka u harmoniji sa prirodom. Na ovom otoku Six Senses South Carolina Islands će upravljati sa 50 luksuznih šatora koji će biti opremljeni svim savremenim komforima, ali će istovremeno poštovati životnu sredinu.

Gosti će ovdje moći da uživaju u miru i privatnosti, kao i u nizu aktivnosti kao što su posmatranje ptica, vožnja kajakom, ronjenje, surfanje i jedrenje. Otok će također biti domaćin raznih kulturnih i obrazovnih događaja koji će se fokusirati na zaštitu i obnovu prirode i podršku lokalnim zajednicama.

Six Senses South Carolina Islands je prvi projekat Six Senses u SAD i obećava da će biti jedinstvena destinacija za one koji traže luksuz, blagostanje i održivost.