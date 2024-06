Nujuma u Crvenom moru poziva putnike na nepoznato putovanje

Prvi Ritz-Carlton rezervat, Nujuma, smješten je u mirnim vodama Crvenog mora, na otoku Ummahat.

Bogata kultura

Ovo privatno utočište dio je prelijepe grupe otoka Blue Hole. Ovdje netaknuti koralni grebeni cvjetaju ispod površine, dok nebeska nadstrešnica iznad oslikava beskrajnu tapiseriju zvijezda.

Nujuma, nazvana po arapskoj riječi za „zvijezde“, poziva putnike na nepoznato putovanje do jednog od najzabačenijih i najzaštićenijih arhipelaga na svijetu. Usred azurnog prostranstva, gosti se podstiču da urone u bogatu kulturu i tradiciju regiona.



Crveno more, na zapadnoj obali Saudijske Arabije, je vrhunska luksuzna regenerativna turistička destinacija. Okruženo je četvrtim po veličini sistemom koralnih grebena na svijetu i ima arhipelag od preko 90 netaknutih otoka.

Iz ovog očaravajućeg okruženja, gosti mogu da se upuste u izvanredne avanture ronjenja, otkrivajući mjesta koja se rijetko posjećuju. Koralni grebeni, neki stari više od pet hiljada godina dom su živopisnih ekosistema, uključujući preko 165 endemskih vrsta grebenskih riba, delfina, morskih kornjača i raža.

Prirodni materijali

Obale otoka okružene su bogatim mangrovama, jednim od najproduktivnijih ekosistema na svijetu. Unutar ovog bujnog staništa posjetioci mogu uočiti razne morske ptice i morske beskičmenjake. Iza tirkiznih voda, staze vode preko veličanstvenih pustinjskih dina i nude još jednu dimenziju istraživanja.

Dizajnirani od strane Foster and Partners, arhitektura i enterijer Nujuma crpe inspiraciju iz prirodnog okruženja. Široke strukture inspirirane školjkama i elegantni enterijeri koriste prirodne materijale sa umirujućim morskim i pješčanim tonovima.

Enterijere krase geometrijski uzorci, tradicionalna keramika, tkani saudijski tepisi i zavjese koje slave lokalni zanat. Staze između paviljonskih prostora i vila uokvirene su bujnim pejzažom sa autohtonim biljkama.

Panoramski pogled

Odmaralište do kojeg se može doći iznajmljenim čamcem ili hidroavionom nudi 63 vile iznad vode i na plaži sa jednom do tri spavaće sobe, svaka sa prostranim dnevnim boravkom i privatnim bazenima sa pogledom na more.

Svaka vila je opremljena teleskopima za posmatranje zvijezda, omogućavajući gostima da se dive noćnom nebu sa svojih terasa. Vile iznad vode pružaju panoramski pogled i direktan pristup moru, dok vile na plaži nude usamljena skloništa na mekom bijelom pijesku, preplavljene prirodnim svjetlom i osvježavajućim morskim povjetarcem.

Posvećeni lični domaćin osigurava da se vodi računa o svakom detalju iskustva gostiju, vodeći goste kroz bezbrojna obogaćujuća iskustva koja su dostupna.

Nujuma nudi jedinstvene kulturne uvide kroz tim lokalnih stručnjaka posvećenih očuvanju i dijeljenju svog naslijeđa. Gosti svih uzrasta mogu da učestvuju u praktičnim aktivnostima koje organizuju stručnjaci za održivost, životnu sredinu i kulturu.

Holističko utočište

Gastro scena u Nujumi je proslava arapskih tradicija. Pet kulinarskih iskustava rezervata odaje počast bogatoj historiji regiona. U Tabrahu, gosti su dobrodošli da probaju specijalitete od morskih plodova, uključujući „The Luckiest Catch“, zajedničku proslavu morske blagodati. Jamaa nudi opušteno iskustvo obroka na otvorenom uz lagana jela pripremljena na roštilju na drva pored otvorenog bazena i plaže odmarališta.

Maia, intimno mjesto za osvježenje inspirirano astrologijom, ima terasu na otvorenom za posmatranje zvijezda, koju vodi astrolog odmarališta. Sita, prostrano mjesto za ručavanje tokom cijelog dana, kombinira poslastičarnicu u francuskom stilu i restoran Levantine, koji nudi sveže pečen hljeb iz tradicionalne glinene peći uparen sa svježim humusom i začinima.

Neyrah Spa je utočište za holistički wellness, nudeći tretmane koji podmlađuju um, tijelo i duh. Koristeći regionalne sastojke kao što su ulje ouda stručnjaci za wellness kreiraju tretmane po mjeri kako bi ponovo uspostavili ravnotežu i opustili se.

Gosti se mogu baviti tehnikama disanja, meditacijom, lunarnom jogom i terapijom iscjeljenja zvukom, uz morski povjetarac i blage talase koji poboljšavaju iskustvo u sobama za tretmane koje su okrenute ka moru i kabinama na otvorenom.