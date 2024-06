Ovdje je snimljena kultna scena s Marinom Abramović: U park možete ući besplatno

Ako vas naročito ne fasciniraju antička inžinjerska dostignuća i ruine same po sebi, ipak će vas se vjerovatno dojmiti igra boja i sjena u ovome parku u zalasku sunca.



Il Parko degli Akuedoti gradski je park i jedna od zelenih oaza na jugoistoku Rima, a zanimljiv je zbog toga što se u njemu nalazi čak šest od ukupno jedanaest antičkih akvedukata koji su opskrbljivali Rim vodom. I jedan mlađahni, iz šesnaestog stoljeća.

Park koji su turisti zaboravili

Park akvedukata nalazi se uz poznatu Apijevu cestu (i dio je regionalnog parka Appia Antica), između četvrti Appio Claudio na sjeveroistoku, via delle Capannelle na jugoistoku i željezničke pruge Rim-Kasino-Napulj na zapadu. Do njega se može doći podzemnom željeznicom (linija A), vozom do željezničke stanice Capannelle (FL4 i FL6) ili gradskim autobusom (linije 559, 590, 650, 654).

S obzirom na izvrsnu povezanost s Rimom, kao i na činjenicu da je od samog središta grada park udaljen samo osam kilometara, a ulaz u njega besplatan, gotovo je nevjerovatno koliko malo turista ćete ovdje sresti. Malo za Rim, da se ne razočarate.