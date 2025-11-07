Paprike punjene sirom

Donosimo vam recept za ručak.
Sastojci:
10 pečenih paprika
300 g svježeg sira
200 g feta sira
1 kašičica soli
1 kašičica bijelog luka u prahu
2 kašike maslinovog ulja
2 kašike pečenog susama
Preliv:
2 jaja
5 kašika mlijeka
2 kašike kisele pavlake
so i biber
mast, kašika palente
Priprema:
Paprike ispecite, ogulite i očistite od sjemenki. Za nadjev pomiješajte obje vrste sira sa začinima i uljem. Susam ispecite u suhom tiganju, tek da požuti, ostavite ga da se prohladi, pa dodajte u nadjev i sve dobro promiješajte. Vatrostalnu posudu dobro podmažite i pospite palentom.
Papriku otvorite i na sredinu stavite dvije kašike nadjeva, pa nadjev preklopiti paprikom tako da se napravi rolnica. Na isti način uraditi sa preostalim paprikama. Napunjene paprike redajte u posudu tako da budu gusto složene jedna do druge. U činiji u kojoj je bio nadjev umutite jaja, pavlaku, mlijeko, so i biber pa prelijte preko paprika.
Zatim stavite u prethodno zagrijanu rernu da se peče na 200 stepeni, oko pola sata.