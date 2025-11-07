Paprike punjene sirom

Donosimo vam recept za ručak.

Sastojci:

10 pečenih paprika

300 g svježeg sira

200 g feta sira

1 kašičica soli

1 kašičica bijelog luka u prahu

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike pečenog susama

Preliv:

2 jaja

5 kašika mlijeka

2 kašike kisele pavlake

so i biber

mast, kašika palente

Priprema:

Paprike ispecite, ogulite i očistite od sjemenki. Za nadjev pomiješajte obje vrste sira sa začinima i uljem. Susam ispecite u suhom tiganju, tek da požuti, ostavite ga da se prohladi, pa dodajte u nadjev i sve dobro promiješajte. Vatrostalnu posudu dobro podmažite i pospite palentom.

Papriku otvorite i na sredinu stavite dvije kašike nadjeva, pa nadjev preklopiti paprikom tako da se napravi rolnica. Na isti način uraditi sa preostalim paprikama. Napunjene paprike redajte u posudu tako da budu gusto složene jedna do druge. U činiji u kojoj je bio nadjev umutite jaja, pavlaku, mlijeko, so i biber pa prelijte preko paprika.

Zatim stavite u prethodno zagrijanu rernu da se peče na 200 stepeni, oko pola sata.