Sedam razlika između prehlade i gripe

Gripa je bolest koju izaziva specifičan virus i uvijek uzrokuje teže simptome od prehlade, a i neke simptome koje po pravilu ne nalazimo kod prehlade, kao što su visoka temperatura, jeza, groznica, jaka iscrpljenost i bolovi u mišićima.

Prehlade su po pravilu bezopasne i najčešće se povlače bez posljedica. Kad je riječ o gripi, oprez je itekako potreban i vrlo je važno preležati je.

Ovo je sedam glavnih razlika između gripe i prehlade:

1. Bol u grlu - čest kod prehlade, kod gripe se gotovo nikad ne pojavljuje.

2. Bolovi u mišićima - kod gripe su česti i jaki, kod prehlade vrlo blagi.

3. Glavobolja - gripa je često praćena glavoboljom, prehlada baš rijetko.

4. Kašalj - blag kod prehlade, čest i bolan kod gripe.

5. Kihanje - skoro obavezno kod prehlade, kod gripe izuzetno rijetko.

6. Temperatura - kod prehlade do 38,5 stepeni i to rijetko, kod gripe od 38-39 do čak 40 stepeni.

7. Umor - jedan od glavnih simptoma gripe, traje i do dvije sedmice, kod prehlade ni blizu po jačini i trajanju.