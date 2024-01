Najpouzdaniji način mjerenja temperature

Iako svi znaju koristiti toplomjer, postavlja se pitanje da li to rade ispravno te koji je najtačniji način mjerenja temperature. Osim toga, vjerovatno ste se nekad zapitali i koji toplomjer je najbolji.

Prilično tačno

Postoji nekoliko mjesta za mjerenje tjelesne temperature, a to su u uhu, oralno, pod pazuhom te rektalno. Mjerenje tjelesne temperature razlikuje se i u odnosu na starosnu grupu, pa se tako kod odraslih i veće djece preporučuje mjerenje temperature pod pazuhom, i to u trajanju od 10 minuta, dok se kod male djece obično savjetuje rektalno, i to u trajanju od dvije do tri minute.

U skladu s tim, temperatura izmjerena ispod ruke, u rektumu ili pod jezikom najtačnije odražava pravo zdravstveno stanje. Također, temperatura izmjerena ispod pazuha može da bude prilično tačna, ako je pravilno izmjerite, tj. termometar postavite duboko u pazuh, čvrsto pritisnete i držite najmanje sedam do 10 minuta.

Ipak, prilikom mjerenja temperature ispod ruke kod ljudi s prekomjernom težinom mogu se pojaviti ozbiljne greške. Masno tkivo djeluje kao sloj između termometra i tijela, pa se gojaznim ljudima preporučuje da odaberu drugu tačku za mjerenje temperature.

Oralno mjerenje, kod ove vrste mjerenje temperature razlikuje se bukvalno mjerenje u obrazu ili ispod jezika. U oba slučaja izmjerena temperatura je ispod izmjerene vrijednosti rektalnog mjerenja približno 0,3 do 0,8 stepeni.

Mala razlika

Rektalno mjerenje je najpouzdaniji način za dobivanje vrijednosti temperature jezgre te su razlike u rezultatima tom vrstom mjerenja zaista male, dok je preciznost posebno visoka.

Mjerenje tjelesne površinske temperature obično provodi medicinsko osoblje ispod pazuha i na preponama. Međutim, to je moguće samo do određene tjelesne mase. Kod odraslih bolesnika temperatura pazušnog mjerenja niža je od rektalne, približno 0,5 do 1,5 stepeni. Kod djece je razlika od rektalne mjerne vrijednosti manja.

Koji je najpouzdaniji

Iako su živini toplomjeri prilično precizni, oni su i izuzetno opasni. Elektronski termometri su pogodniji za mjerenje temperature u ustima ili u rektumu, ali ako njima mjerite temperaturu ispod pazuha, oni često mogu dati pogrešne vrijednosti. Također, stručnjaci preporučuju da nekoliko puta zaredom izmjerite temperaturu ovim toplomjerom.

Kada su u pitanju uređaji za beskontaktno mjerenje temperature, važno je razumjeti da se oni mogu koristiti za masovni skrining. Brojevi na aparatu bit će jedan do 1,5 stepeni niži od stvarnih vrijednosti.